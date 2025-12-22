Nicki Minaj aparece en AmericaFest y expresa su “máximo respeto y admiración” por Donald Trump

La intérprete de “Super Bass” y “Anaconda” reiteró su apoyo a la administración republicana, a la que definió como “llena de personas con corazón y alma”.

Nicki Minaj sorprendió el domingo 21 de diciembre al aparecer como invitada en AmericaFest, la conferencia anual de Turning Point USA realizada en Phoenix, Arizona.

Allí, elogió públicamente al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y al vicepresidente JD Vance durante una conversación en escenario con Erika Kirk, actual líder de la organización y viuda del activista conservador Charlie Kirk.

En el intercambio, la rapera dijo que tiene “el máximo respeto y admiración por nuestro presidente” y agregó que Trump “le ha dado a mucha gente esperanza de que existe la posibilidad de vencer a los malos y ganar… con la cabeza en alto y la integridad intacta”.

También expresó apoyo hacia Vance y afirmó que ambos tienen una capacidad “muy poco común” para ser alguien “con quien te identificas”.

Lee también: “One Battle After Another” llega a los streaming: revisa aquí dónde verla

Durante el diálogo tambien ocurrió un momento de tensión cuando Minaj se refirió a Vance como un “asesino”. Sin embargo, en cosa de segundos, corrigió el tono y se tapó la boca con la mano, en una aparente rectificación inmediata. Erika Kirk respondió en el propio escenario intentando quitarle gravedad al desliz.

Minaj también lanzó críticas contra el gobernador de California, Gavin Newsom, a quien llamó “New-scum” (un apodo utilizado previamente por Trump). Además, en semanas recientes, la cantante ha difundido mensajes sobre posibles medidas contra Nigeria en relación con denuncias de violencia contra cristianos en ese país.

La presentación llamó la atención por el giro respecto de declaraciones pasadas de la artista: en 2018, Minaj criticó la política de “tolerancia cero” en la frontera de Estados Unidos, que derivó en la separación de familias, y ese año escribió que la situación le parecía “muy aterradora”.

En AmericaFest, en cambio, defendió su cambio de postura con una frase breve: “Está bien cambiar de opinión”.