“One Battle After Another” llega a los streaming: revisa aquí dónde verla

La película protagonizada por Leonardo DiCaprio y dirigida por Paul Thomas Anderson, aclamada por la crítica y premiada, ya se encuentra disponible para su visualización en plataformas de streaming.

La película One Battle After Another (en español, Una batalla tras otra), dirigida por Paul Thomas Anderson y protagonizada por Leonardo DiCaprio, llega a las plataformas de streaming luego de su exitoso recorrido por salas de cine.

La cinta se ha consolidado como uno de los largometrajes más aclamados del 2025, obteniendo el título de Mejor Película del Año en los Gotham Awards.

Además, la película cuenta con nueve nominaciones a los Globos de Oro 2026, incluyendo la categoría de Mejor Película Musical o Comedia.

De qué trata la historia

La trama sigue a Bob Ferguson (Leonardo DiCaprio), un exrevolucionario que ha vivido aislado durante 16 años junto a su hija adolescente, Willa (Chase Infiniti).

Su vida tranquila se ve interrumpida cuando el coronel Steven J. Lockjaw (Sean Penn) reaparece, obligando a Bob a enfrentarse a las consecuencias de su pasado, sin importar el costo.

La película se inspira libremente en la novela Vineland (1990) de Thomas Pynchon, que aborda los movimientos políticos radicales en Estados Unidos y la lucha de sus protagonistas frente a un contexto histórico complejo.

Dónde ver

En Chile, One Battle After Another está disponible desde el 19 de diciembre en HBO Max, permitiendo a los espectadores acceder a uno de los filmes más reconocidos del año desde la comodidad del hogar.

Mira el tráiler aquí