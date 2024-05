Tras ser detenida en Holanda: Nicki Minaj pide disculpas a sus fans por suspender concierto

(CNN) — La rapera Nicki Minaj se disculpó ante sus fans a las puertas de su hotel en Manchester la madrugada del domingo por haber pospuesto un concierto en Reino Unido tras haber sido detenida en Holanda bajo la acusación de llevar drogas.

“Los quiero y siento mucho que que esto haya pasado esta noche”, dijo Minaj en un vídeo publicado en las redes sociales.

Minaj había revelado antes el nombre de su hotel de Manchester en un post en X, e invitó a sus fans a verla. “Voy a salir al balcón, así que si están afuera, bajaré a verlos. Estaré ahí alrededor de una hora. De verdad quería, al menos, llegar a verlos”, dijo.

Aunque Minaj fue liberada de la custodia policial el sábado por la noche, el concierto, que iba a celebrarse en Manchester esa misma noche, no pudo seguir adelante.

To my #GagCityManchester Barbz, I’m going on the balcony so if you’re outside I’ll be able to see you & I may come downstairs. I’ll be out there for about an hour. Rlly wanted to at least get to see you. But if you’re in bed plz STAY THERE. I’ll update you guys tmrw. Love you

— Nicki Minaj (@NICKIMINAJ) May 26, 2024