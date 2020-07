El cuerpo recuperado de un lago del sur de California el lunes fue identificado como la actriz desaparecida Naya Rivera, anunciaron funcionarios del sheriff en una conferencia de prensa, anunció la Oficina del Sheriff del condado de Ventura en un tuit el lunes.

El cuerpo fue encontrado en el lago donde desapareció la ex actriz de Glee.

Los buzos estaban buscando el lago Piru, un embalse ubicado en un área del condado de Ventura, por sexto día el lunes cuando el cuerpo de la ex estrella de Glee de 33 años fue encontrada flotando en el área donde fue reportada como desaparecida.

“Estamos seguros de que el cuerpo que encontramos fue Naya Rivera”, anunció el sheriff del condado de Ventura William “Bill” Ayub. La determinación se basó en la ubicación donde se encontró el cuerpo y su descripción física. Posteriormente se realizará una identificación positiva con el uso de registros dentales.

Los funcionarios del sheriff detallaron este lunes que la familia de Rivera había sido notificada de que un cuerpo fue recuperado del lago.

Se cree que Rivera se ahogó mientras nadaba en el lago con su hijo de cuatro años, que fue encontrado dormido en su pontón de alquiler después de que se retrasó el regreso. Se encontró un chaleco salvavidas en el bote y el niño llevaba otro.

El niño les dijo a los rescatistas que él y su madre habían ido a nadar al agua, pero ella no volvió al bote.

Las autoridades habían estado buscando a Rivera, de 33 años, desde el miércoles. Esa tarde había ido al lago y había alquilado un bote con su hijo de 4 años, según las autoridades.

El hijo de Rivera fue visto más tarde en el bote, pero su madre no se encontraba por ningún lado. Se encontró un chaleco salvavidas en el bote y el niño llevaba otro. Los investigadores encontraron el bolso de Rivera y su identificación, pero no otras pistas en el bote.

Se presumía que Rivera habría muerto.

El video del muelle muestra a Rivera y su hijo como las únicas dos personas que suben al barco, dijo el sargento del sheriff del condado de Ventura, Kevin Donoghue, en una conferencia de prensa la semana pasada.

Los detectives han hablado con el hijo de Rivera y, como resultado de esa conversación, no creían que Rivera haya llegado a la orilla, dijo.

Rivera interpretó a Santana López en el programa Glee durante seis años entre 2009 y 2015, y apareció en casi todos los episodios del musical-comedia-drama. También estuvo en la comedia de la CBS The Royal Family y en la película de comedia The Master of Disguise.

Topher Gauk-Roger, Amir Vera y Cheri Mossburg de CNN contribuyeron a este informe.