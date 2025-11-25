Navidad en Providencia: Emporio Montecarmelo con lo mejor en artesanía, gastronomía, talleres y villancicos

El mes de noviembre en la comuna de Providencia termina con una actividad dedicada a los fanáticos de Dragon Ball, además de una exposición. A inicios de diciembre llega “Navidad hecha a mano” en el Emporio Montecarmelo, ideal para escoger un buen regalo.

El mes en Providencia termina con diversas actividades, y una de ellas está especialmente pensada para los fanáticos de la animación japonesa.

Este jueves 27 de noviembre, el especialista en material original de producción Andrés José Schuler Aldunate realizará una charla en la que explicará, paso a paso, cómo se crea un capítulo de Dragon Ball: desde el manga y los guiones hasta el storyboard, los diseños de personajes y la animación final.

Los asistentes podrán ver en vivo material auténtico utilizado en la producción de la serie, incluyendo cels, layouts, settei y fragmentos de rollos originales, piezas que normalmente se encuentran en colecciones privadas. Schuler también profundizará en la técnica tradicional de la animación cuadro a cuadro y en la influencia cultural que ha tenido Dragon Ball en la industria y sus creadores.

Además, durante todo noviembre estará disponible la exposición “Dragon Ball: Homenaje a Akira Toriyama”, una muestra colectiva que reúne obras en distintos formatos, como ilustración, acuarela y pintura, inspiradas en la icónica saga.

Coordenadas:

Fecha:Jueves 27 de noviembre

Lugar:Biblioteca Municipal de Providencia (Avenida Providencia 1590)

Horario: 18:30 horas.

Emporio Montecarmelo: Navidad hecha a mano en Providencia

Una alternativa para buscar regalos y salir de lo convencional se encuentra en el Emporio Montecarmelo: Navidad hecha a mano, donde participarán más de 25 artesanos y emprendedores con productos de cerámica, cuero, textil, fibras vegetales y una variada oferta gastronómica.

La jornada incluirá talleres abiertos a la comunidad y diversas demostraciones en vivo, entre ellas apicultura con cata de miel, preparaciones tradicionales de Navidad, cata de cervezas artesanales, demostración de merkén, pan de masa madre y degustación de quesos.

Además, habrá actividades creativas para todas las edades, teatro musical con villancicos del folclore chileno y un cierre especial con un concierto de coro gospel.

Coordenadas:

Fecha: Sábado 6 de diciembre

Lugar: Centro Cultural Montecarmelo (Av. Bellavista 0594, Providencia)

Horario: entre las 12:00 y las 21:00 horas.