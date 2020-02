Natalie Portman y su atuendo en la alfombra roja no permitirán que nadie se olvide de la falta de directoras nominadas para los Oscar este año.

Portman lució una capa en la alfombra roja con los nombres de las mujeres que fueron pasadas por alto este año en la categoría de dirección, incluidas Greta Gerwig (Mujercitas), Lorene Scafaria (Hustlers) y Lulu Wang (The Farewell).

Entre los nominados de este año en la categoría de dirección estaban Martin Scorsese (The Irishman), Todd Phillips (Joker), Sam Mendes (1917), Quentin Tarantino (Once upon a Time… in Hollywood) y Bong Joon Ho (Parasite).

Esta no es la primera vez que Portman llama la atención sobre la falta de representación femenina en la categoría. En el escenario de los Oscar hace dos años, Portman presentó la categoría diciendo: “… y aquí están los nominados masculinos”.

Issa Rae también hizo un comentario punzante al anunciar a los nominados en la categoría.

El año pasado, Gerwig se convirtió en la quinta mujer nominada como mejor director. También se convirtió en la primera mujer en recibir un guiño por su película debut, Lady Bird.

Kathryn Bigelow es la única mujer en ganar el premio de mejor director en los 90 años de historia de los Premios de la Academia.