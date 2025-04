Myriam Hernández profundiza en su paso por Viña, su concierto en el Estadio Nacional y comparte la anécdota con Boric

La reconocida cantante chilena conversó con CNN Chile sobre su experiencia y emociones al recibir la Gaviota de Platino, cómo surgió la idea de presentarse en el Estadio Nacional y la anécdota de su presentación en el marco de la conmemoración del Día de la Mujer con el mandatario.

Myriam Hernández tuvo un paso exitoso por el Festival Internacional de Viña del Mar, donde su trayectoria fue reconocida con una Gaviota de Platino. En entrevista con CNN Chile, comentó sobre el cariño del público, destacando que muchas personas, tanto de Chile como del extranjero, se han contactado con ella para expresarle: “Lloré con tu show”.

En ese contexto, reconoció que se emocionó profundamente: “Ver a un público que estaba gritando por mi Gaviota de Platino, como coreaba mi música, ver a mis hijos ahí en el público llorar, fue increíble, muy indescriptible”.

Lee también: El encuentro de Myriam Hernández y Zoe Saldaña que robó la atención en Premios Soberano: Actriz fue captada cantando “Herida”

La cantante en la quinta vergara anunció que el 23 de mayo realizará un concierto en el mítico Estadio Nacional.

Sobre cómo surgió la idea de este evento, reveló: “Mi hijo me lo propuso hace un par de años, al principio fue una locura, pero me animé para concretarlo” y comentó que “empezamos a trabajar por ello y creo que para mí era como si lo voy a hacer, pero igual me daba como un nervio espantoso. Sigo nerviosa, pero igual. Y cuando ya decido anunciarlo en el Festival de Viña, fue como ya no me puedo bajar de acá”.

En cuanto al espectáculo, adelantó que no puede comentar todos los detalles, pero tendrá una serie de novedades: “Habrá tres escenarios, sorpresas y en mi repertorio de canciones estarán las clásicas, pero también mis temas nuevos, además de arreglos y visuales”.

Las entradas para el debut de Myriam Hernández en el Estadio Nacional están disponibles a través del sistema PuntoTicket.

La anécdota con el Presidente Boric

Respecto a su relación con el Presidente Gabriel Boric, Hernández aclaró que antes del 8 de marzo no había tenido contacto con él.

“Tuve una carta de él invitándome a esta conmemoración, que obviamente no me puedo negar, es un acto a la mujer. Me sentí muy querida cuando llegué, por todas las mujeres que se encontraban ahí presentes, por las ministras, por el propio presidente también que me saludó y me dijo cosas tan lindas, me dijo ‘de tus dos primeros casetes que me regaló mi madre, me las sé todas las canciones a la pata’. Ya a ese entonces no era presidente, ya era ‘presi’”, describió.

Lee también:“Hemos avanzado, pero no es suficiente”: Myriam Hernández en acto del Gobierno por el Día de la Mujer

Durante el evento, la cantante compartió una anécdota divertida: “Cuando me subí al escenario y canté, encontré como tan lindo que él estuviera cantando, que le eché la broma, ¿no? Hace como ya, Gabito, ahora soy libre, puedo hacerlo”.

Entrevista de Sandro Olavarría, periodista de CNN Chile.