La artista estadounidense Billie Eilish debió frenar todos sus planes y su ambiciosa gira mundial, que planeaba pasar por Chile en junio pasado, debido a la emergencia sanitaria causada por el coronavirus.

El confinamiento obligatorio motivado por la pandemia ha servido también de inspiración para esta cantante: My Future es el resultado de todas las emociones que le produjo esta situación, las cuales quiso expresar en una creación realizada junto a su hermano y productor, Finneas.

“Escribimos esto al comienzo de la cuarentena. Es una composición realmente muy personal y especial para mí. Cuando la creamos, era exactamente donde estaba mi cabeza: optimista, emocionada y con una gran cantidad de autorreflexión y egoísmo (crecimiento), pero recientemente también ha adquirido un nuevo significado en el contexto de lo que está sucediendo en el mundo ahora. Espero que todos puedan encontrar el significado para ustedes mismos”, cuenta la propia Billie en un comunicado compartido a sus seguidores.

Este single, que sucede a su exitoso álbum debut When We All Fall Asleep, Where Do We Go? y al tema que compuso para la banda sonora de la cinta de James Bond, No Time To Die, fue escrito y grabado en Los Ángeles.

Para acompañar este lanzamiento, ya está disponible en YouTube el video del tema, realizado por el artista australiano Andrew Onorato.