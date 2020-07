VIDEO RELACIONADO – UNICEF y 31 minutos se unen para producir y estrenar “Cuarentena 31” (0:59)

“No alcancé ni a salir cuando me dijeron que tenía que entrar, de la calle a olvidarme, al colegio unirme por una pantalla y no me puedo concentrar”, dice parte de la letra de Primavera, nueva canción de 31 minutos en conjunto con Unicef que retrata los días de encierro de los niños.

Interpretada por “Corchetis”, la misma que canta Son pololos, la letra refleja la vida cotidiana de una niña en cuarentena como el no poder abrazar a sus abuelos, las clases online y las lecciones de cocina.

En el videoclip también aparecen los personajes clásicos de la serie como Tulio Triviño, Patana, Juanín y el periodista doglover, Mario Hugo.

A lo largo del clip, los profesionales de la salud y los principales elementos de autocuidado como mascarillas también cobran protagonismo en la puesta en escena, así como las plataformas para no perder el contacto con la familia.

“Me aburro como cualquiera, pero sé que es cosa seria, imposible ir contigo a jugar. Tu abrazo bien vale la espera”, menciona parte de la emotiva letra.

La nueva canción ha conmovido a grandes y pequeños y ya cuenta con más de 30 mil reproducciones.

“Sólo quiero que esto acabe y la vida vuelva entera, el invierno siempre tiene un final. Mañana será primavera”, finaliza la canción.

Mira el video acá: