“Una pieza clave en la historia de la banda”: My Chemical Romance se despide de Bob Bryar tras su inesperada muerte

Por Juan Andrés Galaz Pinto 03.12.2024 / 09:29 Compartir

Bryar formó parte de la banda desde sus inicios y fue una pieza esencial del grupo, contribuyendo significativamente a la creación y consolidación del legado de álbumes icónicos como Three Cheers for Sweet Revenge y The Black Parade.