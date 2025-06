My Chemical Romance agenda segunda fecha en Chile tras agotar la primera en menos de una hora

Los estadounidenses que marcaron a toda una generación se presentarán en enero de 2026 en el Estadio Bicentenario de La Florida. Revisa todos los detalles.

Este viernes se confirmó una nueva fecha de presentación de My Chemical Romance en Chile, luego que la primera se agotara en menos de una hora.

Habiendo impactado a toda una generación, la banda de Nueva Jersey confirma que realizará una segunda presentación el día antes, 28 de enero de 2026, luego que la fecha del 29 de enero se agotara en minutos.

Las dos presentaciones ocurren en el marco del tour “Long Live: The Black Parade“, por el disco de 2006 con el que lograron triple platino.

El sencillo principal, Welcome to the Black Parade, encabezó la lista de canciones alternativas de Billboard y la lista de sencillos oficiales del Reino Unido, y ahora es triple platino.

Junto a los norteamericanos estarán también The Hives, invitados especiales de esta gira.

La información sobre precios de entradas y ubicaciones dentro del Estadio Bicentenario de La Florida la encuentras en TicketMaster.