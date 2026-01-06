Cultura panoramas

Música en vivo, barras al aire libre y torneo de bartenders: Así se vivirá La Coctelera Festival 2026

Por CNN Chile

06.01.2026 / 16:47

Este 7 y 8 de enero se realizará una nueva edición de La Coctelera Festival en la explanada de Ciudad Empresarial, en la comuna de Huechuraba.

Un panorama ideal para disfrutar con amigos o con compañeros de trabajo después de la oficina es La Coctelera Festival, evento que combina música y gastronomía en un solo lugar.

La edición 2026 trae una variada programación que incluye presentaciones de School of Rock, bandas emergentes y shows especiales como Los Andersen, tributo a Charly García, interpretado por Sergio Lagos y GLUP.

“Nos gusta crear espacios donde la gente simplemente pueda disfrutar; donde la coctelería, la música y el buen beber se vivan de forma real, y donde cada encuentro se transforme en una experiencia genuina. A través de cada instancia, buscamos seguir conectando a las personas con el legado y el oficio que comenzó Jack Daniel’s en 1866”, señaló Marcela Carvallo, Area Manager de Jack Daniel’s Chile.

También se realizará el Torneo de Equipos de Barra, uno de los más esperados del país. Cerca de 16 equipos de bartenders, provenientes de bares icónicos, talentos emergentes y nuevas barras regionales, competirán ante un jurado nacional e internacional. Técnica, show, improvisación y creatividad se tomarán el escenario para definir al mejor equipo de Chile.

Las coordenadas del evento

