Este jueves se anunció el fallecimiento a los 66 años de uno de los dibujantes más reconocidos del mundo de la historieta, Tim Sale.

“Es con una gran tristeza que debo anunciar que Tim Sale falleció hoy. Él se fue con el amor de su vida a su lado”, escribieron en su cuenta oficial de Twitter.

Sale es reconocido mundialmente como el dibujante y cocreador de Batman: The Long Halloween (Batman: El Largo Halloween) junto a Jeph Loeb.

Tim Sale was a legendary artist who created comic book masterpieces across and beyond the industry. At Marvel, his Color series became stunning classics and remain just a glimpse at his acclaimed legacy. We mourn his loss today, and our thoughts are with his family & loved ones. pic.twitter.com/akI1iAGTtf

— Marvel Entertainment (@Marvel) June 16, 2022