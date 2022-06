Muchas personas recuerdan con nostalgia los soundtracks de series animadas japonesas como Dragon Ball, con su Cha-La Head-Cha-La, o videojuegos como The Legend of Zelda.

El músico Pablo Oyarzún vio potencial en estos sentimientos y hace cinco años decidió crear Anime Symphonic Project. Desde entonces, ha producido grandes espectáculos como Attack on Titan en Concierto o Dragon Ball Rock Sinfónico.

“Nuestra misión es llegar con una flechita directamente al corazón de la gente, volver un ratito al pasado, salirse de la rutina y que vivan una magia. Es la posibilidad de volver un poco a la infancia”, comentó a CNN Bits.

El creador de Anime Symphonic Project recuerda una experiencia que lo marcó. “Una vez, durante un espectáculo, al lado mío había tres niños (…). Los miré y les caía una lagrimita, estaban llorando mientras los chiquillos interpretaban un tema”.

Oyarzún reconoce que el proceso que no ha sido fácil. “Tal vez no hemos golpeado las puertas que se necesitan. No he pedido ayuda a nadie, pero yo quiero que seamos conocidos con nuestro arte, con el boca en boca”.

“Nos gustaría llegar a más oídos (…) Buscamos expandirnos más, llevar la felicidad, melancolía, alegría, magia y experiencia a personas que, por ejemplo, por su situación geográfica aún no han podido”, agregó.

Acompañando a la fuerza

Una de las últimas propuestas de Anime Symphonic Project es Star Wars Sinfónico. “Interpretaremos desde la primera película hasta la última, incluyendo también un par de series como Mandalorian”, detalló su creador.

“El concierto recorrerá toda la Saga de Skywalker, desde La Amenaza Fantasma a El Ascenso de Skywalker, con las melodías que compuso John Williams (…) Habrá temas emblemáticos como Duel of the Fates o la Marcha Imperial”, añadió.

A cargo de la música estará la Orquesta Filarmónica de La Antena, originaria de La Serena, junto al Coro polifónico Academia de Música Pedro Aguirre Cerda, bajo la dirección de Daniel Flores Bennet.

“Es una producción en conjunto. Anime Symphonic Project se fusiona con ellos”, sostuvo Oyarzún, quien detalló que en total habrá más de 90 músicos en escena, quienes se suman a los cantantes del coro.

También habrá un grupo actores que interpretarán a los personajes más icónicos de la saga, entre ellos Chewbacca (Guillermo Córdova), la Princesa Leia (Natalia Benavente) y Darth Vader (Marcelo Muñoz). Además, estará R2-D2, o Arturito, un robot a escala real creado por el ingeniero Roberto Urquieta.

Las entradas para el espectáculo programado para el lunes 27 de junio en el Teatro Caupolicán se agotaron rápidamente, pero ya se abrió una nueva fecha para el domingo 26 de junio en el mismo recinto. Las entradas se encuentran a la venta a través de Puntoticket.