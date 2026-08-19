Ejército israelí reconoce por primera vez que disparó contra auto en el que viajaba Hind Rabaj, una niña de cinco años

(CNN) — Las Fuerzas de Defensa de Israel reconocieron por primera vez este miércoles que abrieron fuego contra el vehículo en el que viajaba en Gaza Hind Rajab, de 5 años, y anunciaron la apertura de una investigación penal sobre su muerte.

Las FDI habían negado previamente su participación en el incidente mortal de enero de 2024, y afirmaron meses más tarde que una investigación preliminar había determinado que sus fuerzas “no estaban presentes cerca del vehículo ni al alcance de tiro” del mismo.

Este caso es uno de los dos incidentes de gran repercusión sobre los que las fuerzas israelíes han abierto investigaciones penales. Sin embargo, declararon que no investigarían otros tres ataques ocurridos en los primeros meses de la guerra en los que murieron trabajadores humanitarios.

Rajab era una de los siete miembros de la familia que viajaban en un vehículo por el norte de Gaza cuando fueron atacados con fuego israelí. Rajab sobrevivió al ataque inicial y suplicó por teléfono, durante horas, a los paramédicos palestinos que acudieran a rescatarla. Posteriormente, la ambulancia enviada para salvarla también fue objeto de disparos.

Doce días después, el cuerpo de Rajab fue hallado en un automóvil acribillado a balazos.

“Las conclusiones de la investigación indican que las tropas de las FDI dispararon contra un vehículo que se aproximaba a ellas”, señalaron las FDI en un comunicado.

“Tras analizar los hallazgos y debido a aparentes fallos en la coordinación del desplazamiento de la ambulancia de la Media Luna Roja Palestina, se ha decidido iniciar una investigación penal sobre el incidente a cargo de la División de Investigación Criminal de la Policía Militar”.

Las grabaciones de la llamada de Rajab con los paramédicos atrajeron la atención internacional, impulsando exigencias de rendición de cuentas por su muerte y la de miles de niños más en Gaza. Una película sobre el incidente, The Voice of Hind Rajab, fue nominada al Oscar en 2026.

La investigación sobre la muerte de Hind Rajab forma parte del primer informe exhaustivo de las FDI sobre presuntos crímenes de guerra desde el inicio de la guerra en Gaza en octubre de 2023.

El Mecanismo de Investigación y Evaluación del Estado Mayor de las FDI concluyó el análisis de 150 incidentes que fueron remitidos al principal asesor jurídico militar para que decidiera si se iniciaban investigaciones penales. De estas 150 indagaciones, el miércoles se hicieron públicas cinco decisiones, mientras que las restantes quedan pendientes de la resolución del fiscal general militar.

Las FDI también anunciaron la apertura de una investigación penal sobre la muerte en marzo de 2025 de 15 paramédicos y personal de primera respuesta que viajaban en ambulancias y otros vehículos de emergencia.

Inicialmente, las FDI afirmaron que los vehículos circulaban de manera sospechosa, sin luces delanteras ni señales de emergencia. Sin embargo, esta versión fue desmentida directamente por un video del convoy que mostraba a los vehículos circulando con las luces de emergencia activadas. El grupo fue enterrado en una fosa común junto con sus vehículos de emergencia.

Posteriormente, las fuerzas israelíes reconocieron haber cometido “fallos profesionales” en el incidente e insistieron en que no hubo “fallos éticos”. No obstante, en su comunicado del miércoles, las FDI señalaron que “los disparos efectuados durante el incidente suscitan una sospecha razonable de conducta delictiva”.

En otros tres incidentes, las fuerzas determinaron que no existían indicios razonables de conducta delictiva que justificaran la apertura de una investigación penal: la muerte de siete trabajadores humanitarios de World Central Kitchen en Deir El-Balah en abril de 2024, un ataque en febrero de 2024 contra un refugio de Médicos Sin Fronteras (MSF) en Jan Yunis, en el que fallecieron dos empleados, y un ataque en noviembre de 2023 contra un convoy de MSF que causó la muerte de otros dos empleados.