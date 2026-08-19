Canciller Pérez Mackenna encabeza reuniones clave con autoridades de China en medio de tensión por aranceles de Estados Unidos

El ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez Mackenna, encabezó este miércoles en Beijing una serie de reuniones de alto nivel con autoridades de China para profundizar la asociación estratégica bilateral y abrir oportunidades de inversión en innovación e inteligencia artificial.

Según lo informado por Cancillería, durante la jornada, el canciller abordó la reactivación del Diálogo Estratégico en Cooperación y Coordinación Económica hacia 2027 ante la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma, además de coordinar materias científicas con el ministro Yin Hejun.

Desde el Minrel destacaron que actualmente el país asiático se consolida como el principal socio comercial de Chile, registrando un intercambio bilateral de US$67.000 millones en el último año y una inversión acumulada cercana a los US$4.000 millones.

En los encuentros con su par local, Wang Yi, y el viceprimer ministro He Lifeng, Pérez Mackenna afirmó que “el propósito de esta visita es reafirmar el compromiso y el interés de Chile por seguir profundizando sus vínculos con China“.

Asimismo, la autoridad comprometió el apoyo del país para la cumbre de líderes de APEC que se realizará en noviembre y ratificó el principio de “una sola China“.