Ganancias de SQM se disparan más de 600% en el segundo trimestre impulsadas por el litio

Sociedad Química y Minera de Chile (SQM) reportó este martes sus estados financieros del segundo trimestre de 2026, en los que registró una ganancia atribuible a los propietarios de la controladora de US$ 660 millones.

Con esto, las utilidades de SQM aumentaron un 646,4% en comparación con los US$ 88,4 millones anotados en el mismo período del año anterior.

La ganancia del período, que incluye las participaciones no controladoras, llegó a US$ 719,2 millones, frente a los US$ 89,4 millones de abril a junio de 2025.

Ingresos se duplican hasta US$ 2.468,4 millones en el trimestre

Los ingresos de actividades ordinarias de la minera no metálica alcanzaron US$ 2.468,4 millones entre abril y junio, más del doble de los US$ 1.042,7 millones registrados un año antes.

Los costos de ventas del trimestre se ubicaron en US$ 1.208,4 millones, lo que dejó una ganancia bruta de US$ 1.260,0 millones, cerca de cinco veces los US$ 253,0 millones del segundo trimestre de 2025.

La ganancia de actividades operacionales del trimestre llegó a US$ 1.202,8 millones, frente a US$ 171,3 millones un año atrás, mientras que la ganancia antes de impuestos se situó en US$ 1.173,6 millones.

El gasto por impuestos a las ganancias del período fue de US$ 454,4 millones, comparado con los US$ 57,6 millones del mismo trimestre de 2025.

Litio triplica sus ingresos en el semestre y explica el salto en los resultados

El desempeño del negocio de litio explica buena parte del salto en los resultados. En el acumulado de enero a junio, el segmento de litio y derivados generó ingresos por US$ 2.964,8 millones, más del triple de los US$ 948,1 millones del primer semestre del año pasado.

Asimismo, aportó US$ 1.581,0 millones a la ganancia antes de impuestos de los segmentos de operación, que totalizó US$ 2.038,6 millones.

Las demás líneas de negocio mostraron avances más acotados en el semestre. Yodo y derivados alcanzó ingresos por US$ 578,1 millones, desde US$ 526,3 millones, mientras que nutrición vegetal de especialidad llegó a US$ 562,0 millones, frente a US$ 472,6 millones.

Ingresos semestrales duplican al primer semestre de 2025

En el acumulado del primer semestre, SQM anotó ingresos por US$ 4.228,5 millones, frente a US$ 2.079,3 millones en igual lapso de 2025, y una ganancia de US$ 1.024,7 millones, que se compara con los US$ 225,9 millones del año anterior.

Los flujos de efectivo procedentes de las actividades de operación llegaron a US$ 1.778,0 millones en el semestre.

Por distribución geográfica, la región de Asia y Otros concentró ingresos por US$ 3.200,3 millones durante el primer semestre, casi el triple de los US$ 1.230,1 millones del mismo período de 2025.

Le siguieron Europa con US$ 478,9 millones, América del Norte con US$ 387,6 millones, América Latina y el Caribe con US$ 107,5 millones y Chile con US$ 54,3 millones.

Expansión de Mt Holland en Australia junto a Wesfarmers

En cuanto a futuros proyectos, SQM destacó que el 21 de julio aprobó junto a Wesfarmers Limited la decisión final de inversión para expandir el proyecto de litio Mt Holland en Australia, iniciativa que contempla la mina, la planta concentradora y una nueva instalación integrada de clasificación de mineral, y que permitirá duplicar la producción de concentrado de espodumeno junto con reducir los costos operacionales unitarios.

La participación de la compañía en la inversión de capital del proyecto se estima entre US$ 450 millones y US$ 500 millones en términos nominales, mientras que la construcción de una segunda planta concentradora comenzaría durante el segundo trimestre de 2027 y los primeros volúmenes de concentrado provenientes de la expansión se proyectan para el primer semestre de 2030.