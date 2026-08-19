“Confío en usted, Presidente”: Alexis Sánchez ofrece ayuda a José Antonio Kast por catástrofe en Tocopilla

El futbolista chileno Alexis Sánchez reaccionó a la emergencia provocada por las intensas lluvias y aluviones en Tocopilla, su ciudad natal, y ofreció su ayuda al Presidente José Antonio Kast para enfrentar las consecuencias de la catástrofe.

A través de su cuenta de Instagram, el máximo goleador histórico de La Roja republicó un video de la Oficina del Presidente en el que aparece el mandatario durante su viaje hacia la Región de Antofagasta para monitorear en terreno la situación.

Junto al registro, Sánchez escribió un breve mensaje dirigido al jefe de Estado: “Si necesita ayuda, estoy disponible. Confío en usted, Presidente. Gracias”.

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Alexis Sánchez pendiente de su natal Tocopilla

El mensaje se conoce después de una jornada marcada por aluviones, activación de quebradas y evacuaciones en distintos sectores de Tocopilla producto de las intensas precipitaciones que afectaron al norte del país.

Ante la magnitud de la emergencia, Kast decretó un Estado de Excepción Constitucional de Catástrofe para la provincia de Tocopilla, con el objetivo de desplegar recursos humanos y materiales adicionales para enfrentar sus consecuencias.

El Mandatario viajó este miércoles a la Región de Antofagasta para reunirse con autoridades, revisar las zonas afectadas y coordinar las labores posteriores al temporal.

Sánchez nació en Tocopilla en 1988 y ha mantenido durante su carrera una estrecha vinculación con la comuna.

De hecho, no es la primera vez que el delantero se moviliza ante una emergencia en la zona. En 2015 envió ayuda a familias afectadas por otro aluvión, con camiones que transportaron agua, víveres y productos de primera necesidad.