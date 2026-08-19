Contraloría detectó falencias en la gestión ambiental del lago Vichuquén: Ordenó reforzar su protección

La Contraloría General de la República (CGR) detectó una serie de falencias en torno a la gestión ambiental del sistema conformado por el estero Llico, el lago Vichuquén y la laguna Torca (Región del Maule).

En su informe final N° 853 de 2025, se apuntó a la existencia de una “débil coordinación interinstitucional y una insuficiente gobernanza ambiental para enfrentar los problemas que afectan a este sistema lacustre de la Región del Maule”.

En ese sentido, el ente contralor señaló que las instituciones que tienen competencia en la materia “carecen de mecanismos formales que aseguren el seguimiento de medidas preventivas y correctivas para resguardar este ecosistema”.

Adicionalmente, se detectó la presencia de alteraciones ambientales en el sistema del lago Vichuquén-estero Llico, que ha conllevado la proliferación masiva de algas, disminución de los niveles de oxígeno, mortandad de fauna acuática, variaciones en la salinidad y un deterioro de la calidad del agua.

El ente contralor también comprobó que la desembocadura del estero Llico no tiene una línea de playa oficialmente determinada. Esta situación “dificulta establecer con precisión los límites del dominio público marítimo y afecta las labores de control, fiscalización y supervigilancia por parte de los organismos competentes”.

Asimismo, la Municipalidad de Vichuquén no posee una ordenanza específica para la protección y gestión de humedales, mientras que la ordenanza ambiental vigente “carece de disposiciones orientadas al resguardo de ecosistemas lacustres y humedales de alta fragilidad ambiental presentes en la zona”.

Con todo, la Contraloría instruyó a la Municipalidad de Vichuquén, a la Gobernación Regional del Maule, a la Superintendencia del Medio Ambiente, a las seremis de Medio Ambiente y Salud, a la Dirección General de Aguas (DGA) y a la Dirección General del Territorio Marítimo y de Marina Mercante informar y acreditar las medidas, acuerdos y coordinaciones que permitan subsanar las deficiencias detectadas.