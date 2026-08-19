Gobierno destaca obras de contención tras aluviones: “Ayudaron muchísimo” a reducir daños en Tocopilla

El subsecretario del Interior, Máximo Pavez, aseguró que las consecuencias de los aluviones registrados en Tocopilla durante las intensas lluvias de este martes “pudieron haber sido mucho peor” y destacó el funcionamiento de las obras de contención existentes en la zona.

Desde la Región de Antofagasta, donde permanece desplegado para coordinar la respuesta a la emergencia, la autoridad sostuvo en conversación con El Diario de Cooperativa que las piscinas construidas para contener material proveniente de las quebradas cumplieron un papel relevante para reducir los daños.

“Es difícil hacer un balance positivo, porque cuando pasan estas cosas uno nunca puede sacar cuentas alegres, pero lo que yo sí puedo decir responsablemente como subsecretario del Interior es que esto pudo haber sido mucho peor”, afirmó.

“Las piscinas de contención hicieron su trabajo”

En Tocopilla se acumularon cerca de 30 milímetros de precipitaciones en 24 horas, una cantidad excepcional para una zona caracterizada por sus bajos registros anuales de lluvia. Las precipitaciones activaron quebradas y provocaron remociones en masa que cubrieron calles con agua y barro y arrastraron vehículos.

Pavez puso el foco en las obras de mitigación construidas con anterioridad por el Ministerio de Obras Públicas.

“Los trabajos que se habían hecho por parte del Ministerio de Obras Públicas anteriormente, no en este Gobierno, de piscinas de contención, hicieron su trabajo”, aseguró.

El subsecretario sostuvo que estas estructuras ayudaron a impedir que una mayor cantidad de piedras, escombros y otros materiales llegara hasta las calles de la ciudad.

“Si uno ve las imágenes, hay autos que se desplazan en las calles de Tocopilla porque estaban estacionados en la calle, pero es agua la que baja; agua que después se va a secar y eso se transforma en barro, pero no hay basura, no hay piedras, no hay escombros. Eso ayudó muchísimo”.

“Si uno ve las imágenes, hay autos que se desplazan en las calles de Tocopilla porque estaban estacionados en la calle, pero es agua la que baja; agua que después se va a secar y se transforma en barro, pero no hay basura, no hay piedras, no hay escombros. Eso ayudó muchísimo a que la afectación no fuera la que podría haber sido en otro escenario”, señaló.