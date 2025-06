Murió Sly Stone, pionero del funk, a los 82 años

La noticia del fallecimiento del revolucionario y pionero de la música pop fue dada a conocer por su familia, quienes informaron que murió a causa de una enfermedad pulmonar.

El mundo de la música despide este lunes a una de sus figuras más influyentes e innovadoras: Sly Stone, emblemático líder de la banda Sly and the Family Stone y pionero del funk con tintes de crítica social.

El músico falleció a los 81 años debido a una enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), según confirmó su familia en un comunicado difundido por CNN.

“Sly Stone, nuestro querido padre, falleció en paz, rodeado de sus tres hijos, su mejor amigo y otros familiares cercanos, tras una larga batalla contra la EPOC y diversos problemas de salud subyacentes”, señala el mensaje. “Si bien su partida nos deja con un profundo dolor, su legado musical seguirá iluminando el alma de generaciones futuras”.

Considerado una figura enigmática y casi mítica dentro del universo musical, Stone fue responsable de composiciones icónicas como Ha ha, Hee Hee o Remember Who You Are.

Su carrera despegó en la década de 1960 con un estilo que fusionó funk, soul, psicodelia y rock, abriendo nuevos caminos tanto musicales como ideológicos. Su banda, integrada por músicos negros y blancos, hombres y mujeres, representó un hito en un país marcado por tensiones raciales.

Sus letras comprometidas y su capacidad para abordar temas sociales desde la pista de baile convirtieron a Sly Stone en un referente ineludible de la contracultura. Sin embargo, tras alcanzar la cima del éxito, optó por retirarse de la vida pública, cultivando un perfil casi fantasmal que lo transformó en una especie de J.D. Salinger del rock.

“Sly fue una figura monumental, un innovador revolucionario y un verdadero pionero que redefinió el panorama de la música pop, funk y rock”, agrega el comunicado emitido por la familia.