Murió Chuck Mangione, reconocido músico de jazz y ganador del Grammy, a los 84 años

Mangione ganó dos premios Grammy durante sus 60 años de carrera musical. Es reconocido por haber compuesto "Feels So Good".

(CNN) – Chuck Mangione, reconocido fliscornista, trompetista y compositor, falleció. Según informes, tenía 84 años.

La noticia fue confirmada a través de un comunicado de prensa de una funeraria en Rochester, Nueva York, en nombre de la familia de Mangione, quienes dijeron que estaban “profundamente entristecidos de compartir que Chuck falleció pacíficamente mientras dormía en su casa en Rochester” el martes.

Mangione, un fliscornista cuya composición Feels So Good se convirtió en un éxito pop inesperado en 1978, era un nativo de Rochester que comenzó a tocar jazz cuando era adolescente.

Ganó dos premios Grammy a lo largo de sus 60 años de carrera musical, incluido uno a la mejor composición instrumental por Bellavia, llamada así en honor a su madre, y fue nominado un total de 14 veces.

“Feels So Good”, un instrumental alegre cuya versión completa dura casi 10 minutos, estuvo 25 semanas en la lista Billboard Hot 100, alcanzando el puesto número 4 en 1978.

Además de ese éxito característico, Mangione era reconocible por su estilo distintivo en la cima de su carrera, luciendo cabello largo y un sombrero de fieltro marrón con una banda de plumas que luego donó al Instituto Smithsonian.

Compuso e interpretó Give it All You Got, que fue el tema principal de los Juegos Olímpicos de Invierno de 1980 en Lake Placid, Nueva York.

Fuera del negocio de la música, Mangione es recordado por sus apariciones recurrentes como una versión irónica de sí mismo en la serie animada de Fox en horario estelar, King of the Hill.

El comunicado compartido esta semana caracterizó a Mangione como un músico con “energía ilimitada, entusiasmo descarado y alegría pura que irradiaba desde el escenario”.

Y que su aprecio por sus admiradores se demostraba “por la frecuencia con la que se sentaba en el borde del escenario después de un concierto durante el tiempo que fuera necesario para firmar autógrafos para los fanáticos que se quedaban para conocerlo a él y a la banda”.