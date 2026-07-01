Murió a los 74 años Victor Willis, líder y vocalista de la banda Village People

(CNN Español) — El líder y vocalista principal de la banda Village People, Victor Willis, falleció el martes a los 74 años, según informó la agrupación en su cuenta oficial en Facebook.

“Víctor falleció el martes 30 de junio de 2026 tras una enfermedad breve pero agresiva. Se ruega privacidad”, se lee en el breve comunicado.

Willis murió un día antes de cumplir los 75 años.

Village People fue una agrupación muy popular en la década de 1970, en pleno apogeo de la música disco, que destacó porque cada integrante de la banda vestía con un traje diferente (vaquero, obrero de construcción, nativo americano, motero). Willis usaba un uniforme de policía motorizado y luego vistió como oficial de la Marina.

Willis coescribió algunos de los éxitos más conocidos de Village People, como Y.M.C.A., In the Navy y Go West.

Según un reporte de la BBC, el cantante dejó la banda en 1980 y pasó años envuelto en una disputa legal por los derechos de autor de las canciones que coescribió.

Willis se reincorporó a la banda en 2017 y cantó en el mitin previo al acto de investidura del presidente Donald Trump, en enero de 2025.

La canción más popular de Village People es Y.M.C.A., que fue incorporada en 2020 tanto al Salón de la Fama de los premios Grammy como al Registro Nacional de Grabaciones de la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos, cuyo propósito es “garantizar la supervivencia, conservación y mayor disponibilidad pública del patrimonio sonoro de Estados Unidos”.

Y.M.C.A., lanzada en 1978, es considerada un himno del movimiento gay, aunque Willis dijo en 2024 que esa no era la intención de la canción.