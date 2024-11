Muere a los 91 años Quincy Jones, titán musical e ícono del entretenimiento

El legendario productor y compositor Quincy Jones, conocido por su trabajo con Michael Jackson, Frank Sinatra y Ray Charles, falleció a los 91 años rodeado de su familia en su casa en Bel Air, California. A lo largo de su prolífica carrera, Jones dejó una huella imborrable en la industria de la música, además de ser pionero como vicepresidente afroamericano en una discográfica y de producir el icónico álbum “Thriller”.

(CNN) — El titán de la música Quincy Jones, el compositor y productor que añadió su buen gusto a las grabaciones de todo el mundo, desde Ray Charles a Frank Sinatra y Michael Jackson, ha muerto, según sus representantes. Tenía 91 años.

Jones murió el domingo por la noche en su casa de Bel Air, California, rodeado de sus hijos, hermanos y otros familiares, según informó su publicista a la CNN en un comunicado.

“Esta noche, con el corazón, lleno, pero roto, debemos compartir la noticia del fallecimiento de nuestro padre y hermano Quincy Jones”, dijo la familia Jones en el comunicado.

“Y aunque es una pérdida increíble para nuestra familia, celebramos la gran vida que vivió y sabemos que nunca habrá otro como él. Es realmente único y le echaremos mucho de menos; nos reconforta y nos enorgullece saber que el amor y la alegría, que eran la esencia de su ser, se compartieron con el mundo a través de todo lo que creó. A través de su música y su amor sin límites, el corazón de Quincy Jones latirá eternamente”.

Reconocido músico de jazz y pop, Jones fue también un prolífico arreglista, director de orquesta, ejecutivo de discográficas y defensor de los derechos civiles. Su talento y empuje le llevaron a una carrera casi sin parangón en el mundo del espectáculo.

Su larga y variada lista de créditos incluye la composición de la partitura de la película ganadora del Oscar En el calor de la noche, la producción del exitoso álbum Thriller de Michael Jackson y la reunión de docenas de estrellas del pop y el rock para grabar el sencillo benéfico de 1985 We Are the World.

Nacido en una familia de clase media baja de Chicago, Jones se aficionó pronto a la música y empezó a tocar el piano. Al pasar del tiempo, su familia se trasladó a Seattle, Washington, y Jones empezó a recibir clases del famoso trompetista Clark Terry.

También conoció y se hizo muy amigo de un pianista entonces desconocido llamado Ray Charles. La amistad entre ambos duraría toda la vida.

Cuando era adolescente, Jones empezó a tocar con bandas de jazz, y su talento para componer y arreglar música llamó la atención del director de orquesta Lionel Hampton.

Jones solo tenía 15 años cuando Hampton le invitó a ir de gira con el grupo, algo que la esposa de Hampton, Gladys, impidió de inmediato.

“Me subí enseguida al autobús de la banda, y Gladys se subió y me dijo: “Hamp, ¿qué hace ese niño en el autobús?”. Recordó Jones en una entrevista con el Fondo Nacional de las Artes.

“Estaba muy disgustada. Y ella me dijo: ‘Sácalo de aquí. Haz que vuelva a la escuela. Le llamaremos más tarde, cuando haya terminado sus estudios’”.

Jones hizo caso de su consejo, terminó la escuela y obtuvo una beca para la Schillinger House (ahora conocida como Berklee College of Music) de Boston, de la que se graduó en 1951.

Tras graduarse, se fue de gira con Hampton y su banda.

Así comenzó una carrera llena de historias en la que Jones no tardó en hacer arreglos y grabar para leyendas como Count Basie, Duke Ellington, Sarah Vaughan y su amigo Ray Charles. El director de orquesta Lionel Hampton, el trompetista Dizzy Gillespie y otros gigantes también recurrieron al joven Jones para sus giras europeas.

En 1961, Jones fue contratado por Mercury Records como director de artistas y repertorio. Tres años más tarde hizo historia al ser ascendido a vicepresidente, lo que le convirtió en el primer afroamericano en ocupar un cargo de este tipo en una discográfica de propiedad blanca.

Su primer éxito pop fue It’s My Party, de Leslie Gore, que alcanzó el número 1 en 1963. Jones también trabajó con artistas de la talla de Frank Sinatra y Peggy Lee.

Ese mismo año se anotó el que sería el primero de muchos Grammys, el primero por el arreglo de la canción de Count Basie Band I Can’t Stop Loving You.

En la década de 1960, Jones también empezó a componer bandas sonoras musicales, como En el calor de la noche y A sangre fría.

Trabajó con A & M Records de 1969 a 1981 y formó su propio sello su propio sello discográfico, Qwest.

En 1982 Jones tuvo una de sus colaboraciones más famosas al producir el superventas de Michael Jackson Thriller.

Tres años después convocó a Jackson y a otras muchas estrellas para el sencillo benéfico We Are the World. Ese mismo año encontró el éxito en la gran pantalla con la producción de la película El color púrpura, dirigida por Steven Spielberg.

Jones también triunfó en la pequeña pantalla con la serie de televisión The Fresh Prince of Bel-Air, protagonizada por su discípulo Will Smith.

Jones se adentró en el mundo de la publicación en 1993, cuando fundó la revista musical/cultural Vibe, que vendió en 2006.

Un aneurisma cerebral en 1974 hizo que Jones aligerara temporalmente su carga de trabajo y se centrara en pasar tiempo con su familia.

A lo largo de los años tuvo tres matrimonios y siete hijos con cinco mujeres distintas.

Jones estuvo casado con su novia del instituto, Jeri Caldwell, de 1957 a 1966, y la pareja tuvo una hija, Jolie.

En 1967 se casó con la modelo sueca Ulla Andersson, y tuvieron dos hijos, Martina y Quincy Jones III, antes de divorciarse en 1974.

Ese mismo año Jones se casó con la actriz Peggy Lipton, unión que duró hasta 1990 y de la que nacieron dos hijas, las actrices Rashida Jones y Kidada Jones.

También tuvo una hija, Rachel, con la bailarina Carol Reynolds, y una hija —la modelo Kenya Kinski-Jones— con la actriz Nastassja Kinski.

Jones no bajó el ritmo personal ni profesional en sus últimos años. En 2014 produjo el documental Keep on Keepin’ On sobre su mentor, el trompetista de jazz Clark Terry.

Al reflexionar sobre su propia carrera ese año, Jones dijo a Rolling Stone: “Nunca pensé en ello hasta que llegué a los 80, pero he tenido la bendición de trabajar con todas las grandes estrellas de la música de la historia de Estados Unidos, incluido Louie Armstrong.

“Eso no se puede planear”, dijo Jones. “No puedes decir: ’Sr. Sinatra, quiero trabajar con usted’. No. Tienes que esperar a que te llame”, expresó.