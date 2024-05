A los 94 años: Muere Al Ruddy, productor de “El Padrino” y “Million Dollar Baby”

"Al Ruddy fue absolutamente hermoso conmigo; incluso cuando no me querían (en "El Padrino"), él sí", dijo Al Pacino en un comunicado, lamentando el fallecimiento del productor. "Me dio el regalo del ánimo cuando más lo necesitaba y nunca lo olvidaré".