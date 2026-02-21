Muere a los 75 años Willie Colón, ícono de la salsa y autor de “Idilio”

Con una carrera vinculada a Fania Records, Willie Colón tuvo un rol clave en la expansión de la salsa desde Nueva York y trabajó con nombres como Celia Cruz y Rubén Blades.

El músico y trombonista Willie Colón murió este sábado 21 de febrero a los 75 años, según informó su familia a través de un comunicado difundido en redes sociales.

En ese mensaje, la familia señaló: “Es con profunda tristeza que anunciamos el fallecimiento de nuestro amado esposo, padre y renombrado músico, Willie Colón. Partió en paz esta mañana, rodeado de su amada familia”.

Colón, de nombre William Anthony Colón Román, nació en El Bronx, Nueva York, y fue una de las figuras centrales del desarrollo de la salsa neoyorquina vinculada al sello Fania Records, con un trabajo que abarcó interpretación, composición y producción.

A lo largo de su trayectoria musical, contó con 10 nominaciones a los Premios GRAMMY.

En su discografía figuran canciones que se volvieron parte del repertorio del género, entre ellas Idilio y Gitana.

A lo largo de su carrera, Colón desarrolló colaboraciones con artistas como Héctor Lavoe, Rubén Blades, Celia Cruz e Ismael Miranda, además de su participación en proyectos asociados a la historia de Fania.