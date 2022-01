(CNN) — Sidney Poitier, actor ganador del Oscar y activista de los derechos civiles, murió a los 94 años, confirmó a CNN Clint Watson, secretario de Prensa del primer ministro de Bahamas.

Poitier murió en la noche del jueves, dijo Watson, citando a miembros directos de su familia en las Bahamas.

Watson dijo que el primer ministro del país, Philip Davis, dará una conferencia de prensa hoy más tarde para referirse a la noticia.

Poitier fue el primer estadounidense negro en ganar el premio Oscar a mejor actor en 1964, por su papel en Lilies of The Field, y el segundo en llevarse un premio de la Academia. Hattie McDaniel fue la primera con el galardón a mejor actriz de Reparto por Lo que el viento se llevó.

Cinco años antes, en 1959, también se consagró como el primer estadounidense negro en recibir una nominación al Oscar de mejor actor por la película The Defiant Ones.

Poitier debutó en 1950 con No Way Out, y entre su carrera cinematográfica figuran papeles en In the Heat of the Night, Guess Who’s Coming to Dinner, y To Sir, with Love.

En 2001, ganó el premio Grammy al mejor álbum hablado por The Measure Of A Man. Y un año después se llevó un premio de la Academia honorario “en reconocimiento a sus notable logros como artista y como ser humano”.

Luego, en 2009, el entonces presidente Barack Obama le concede la Medalla Presidencial de Libertad.

La vida de Sidney Poitier más allá del cine

Sidney Poitier creció en Isla del Gato en las Bahamas. Posteriormente, la familia se mudó a Nassau, pero sus padres lo enviaron a vivir con parientes en Miami a los 14 años. Después de un encuentro con el Ku Klux Klan, salió de Miami a los 16 años y se mudó a Nueva York.

Tras mentir sobre su edad, se unió al Ejército a los 16 años. Fingió que sufría de locura para obtener el alta después de nueve meses, y luego admitió en engaño en su libro The Measure of a Man: A Spiritual Autobiography.

Un fuerte acento de las Bahamas y una capacidad de lectura limitada le costaron un trabajo como actor en el American Negro Theatre de Harlem. Superó el acento imitando a los locutores de radio y mejoró sus habilidades de lectura estudiando periódicos.

Tiene doble ciudadanía en los Estados Unidos y las Bahamas. De hecho, Poitier fue embajador de Bahamas en Japón entre 1997 y 2007.