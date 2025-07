Muere Michael Madsen, actor de “Kill Bill” y “Reservoir Dog”, a los 67 años

El conocido actor sufrió un paro cardíaco, siendo encontrado inconsciente en su casa de Malibú.

(CNN) – Michael Madsen, un actor estoico que trabajó con Quentin Tarantino, entre otros directores, en varias películas aclamadas desde la década de 1980, falleció, según su publicista Liz Rodríguez. Tenía 67 años.

Rodríguez dijo a CNN que Madsen sufrió un paro cardíaco y fue encontrado inconsciente en su casa de Malibú el jueves por la mañana.

“Michael Madsen fue uno de los actores más emblemáticos de Hollywood, a quien muchos extrañarán”, afirma una declaración conjunta de sus representantes Susan Ferris y Ron Smith de Bohemia Entertainment) y Rodríguez.

El sargento Jauregui, comandante de guardia de la estación Lost Hills del LASD, confirmó a CNN que los agentes acudieron a la casa de Madsen en Malibú esta mañana, donde lo encontraron muerto.

No se trató de un crimen; al parecer, fueron causas naturales, declaró el sargento Jauregui a CNN.

Madsen fue un prolífico actor dramático, mejor conocido por su trabajo en varias de las películas de Tarantino, incluidas Reservoir Dogs, Once Upon a Time in Hollywood y las películas de Kill Bill.