Muere a los 87 años Connie Francis, cantante del éxito “Pretty Little Baby” que se viralizó tras más 60 años

(CNN) – Connie Francis, cantante pop y actriz cuyos éxitos como Lipstick on Your Collar y Who’s Sorry Now? se convirtieron en la banda sonora de una generación de adolescentes en la década de 1960, murió, según una publicación de su publicista y amigo, Ron Roberts.

Ella tenía 87 años.

“Con gran pesar y profunda tristeza les informo del fallecimiento de mi querida amiga Connie Francis anoche”, escribió Roberts en una publicación en una página verificada de Facebook de Francis. “Sé que Connie aprobaría que sus fans sean de los primeros en enterarse de esta triste noticia”.

Francis fue hospitalizada recientemente por problemas de dolor y tuvo que cancelar algunas apariciones a principios de este mes, según publicaciones que compartió en las redes sociales.

