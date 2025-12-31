Fin de los canales musicales de MTV: Qué cerró y qué sigue al aire

Los canales musicales de 24 horas de MTV dejaron de emitir este 31 de diciembre en distintos países, como parte de una reestructuración global.

Los canales musicales de 24 horas de MTV dejaron de emitir este 31 de diciembre, poniendo fin a uno de los capítulos más reconocibles de la televisión musical.

La decisión afecta a señales dedicadas exclusivamente a videoclips en distintos mercados, incluidos Reino Unido, Australia, Francia, Polonia y Brasil, según confirmaron medios internacionales y operadores locales.

En el Reino Unido, salieron del aire MTV Music, MTV 80s, MTV 90s, Club MTV y MTV Live. El cierre ya había sido comunicado en octubre, como parte de una reestructuración global que prioriza recortes de costos y una redefinición del portafolio televisivo.

La señal principal de MTV continúa al aire, aunque con una grilla centrada mayoritariamente en formatos de realities.

Además, en un guiño histórico, MTV Music despidió su emisión con Video Killed the Radio Star, de The Buggles, el mismo videoclip que inauguró las transmisiones de MTV en Estados Unidos en 1981.

El círculo se cerró donde todo empezó: con un video hablando del fin de otra era.

¿Qué pasará con MTV?

Aunque los canales musicales 24/7 dejan de existir, la marca MTV seguirá operando a través de sus señales principales y plataformas digitales.