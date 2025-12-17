Cultura conciertos

Movimiento Original anuncia concierto por sus 20 años en el Estadio Bicentenario de La Florida

17.12.2025

17.12.2025 / 16:36

El grupo también incluyó a SFDK como invitado especial del show. Revisa cómo y cuándo comprar entradas.

Movimiento Original informó que realizará un concierto de aniversario por sus 20 años de trayectoria el 21 de noviembre en el Estadio Bicentenario de La Florida, en Santiago.

Según el comunicado, el show se enmarca tras su presentación en el Movistar Arena en 2024 y contará con invitados.

El primer nombre confirmado como invitado especial, en tanto, es el grupo español SFDK.

En el mismo texto, la banda repasó parte de su catálogo, mencionando cinco álbumes: Soldados del Guetto (2008), Edición Especial (2010), Teorema (2011), Mov Rap & Reggae (2017) y Sobre el aire (2023), además de sencillos como Preparao, Me siento bien, Natural, Grandes pasos, Originala, Lova y Verte Cerquita.

Sobre SFDK, el comunicado indica que el dúo suma más de 30 años de trayectoria, nueve trabajos de estudio y que ha recibido reconocimientos como la Medalla de Sevilla.

Datos clave y entradas

Preventa exclusiva Caja Los Andes: 19 de diciembre, 12:00.
Venta general: 20 de diciembre, 12:00.
Venta de entradas: Ticketmaster.

La preventa considera 20% de descuento para afiliados activos o pensionados, stock de 2.500 tickets, máximo 4 entradas por afiliado y requiere registro del afiliado en Ticketmaster.

