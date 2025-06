Morten Harket, vocalista de A-ha, revela que padece Parkinson: “No tengo problemas en aceptar el diagnóstico”

El músico de 64 años explicó que ha enfrentado síntomas por años y que recientemente fue sometido a cirugía cerebral en la Clínica Mayo, lo que le permitió recuperar parte de su movilidad.

El cantante noruego Morten Harket, reconocido internacionalmente como la voz emblemática de A-ha, reveló públicamente que ha sido diagnosticado con la enfermedad de Parkinson.

La noticia fue anunciada este miércoles a través del sitio oficial de la banda, marcando por primera vez que el artista habla abiertamente de su condición, que hasta ahora había mantenido en reserva.

“No tengo problemas en aceptar el diagnóstico. Con el tiempo he adoptado la actitud de mi padre de 94 años frente al deterioro del organismo: ‘Uso lo que funciona’”, declaró Harket en el extenso artículo publicado.

La enfermedad de Parkinson, que afecta progresivamente las capacidades motoras debido a la pérdida de células que producen dopamina en el cerebro, no es mortal, pero sí degenerativa.

A pesar del impacto físico de la enfermedad, Harket ha experimentado una mejora significativa en sus síntomas gracias a dos procedimientos de estimulación cerebral profunda realizados en la Clínica Mayo, de Estados Unidos.

“Con los impulsos eléctricos adecuados llegando a mi cerebro, muchos de mis síntomas físicos prácticamente desaparecieron”, relató el músico, quien fue operado en junio y diciembre de 2024.

Su neuróloga en Noruega, la doctora Christina Sundal, fue clave en la conexión con la Clínica Mayo, donde Harket recibió un tratamiento que describió como decisivo.

Aun así, el artista admite que enfrenta un complejo equilibrio diario entre medicación, efectos secundarios, sueño y estado de ánimo. “Es una montaña rusa sin fin”, afirmó.

Uno de los mayores desafíos ha sido la afectación de su voz, elemento esencial de su carrera como intérprete de clásicos como Take On Me, Stay on These Roads y Summer Moved On.

“No siento ganas de cantar, y para mí eso ya es una señal. La pregunta es si puedo expresarme con mi voz. Tal como están las cosas ahora, eso está descartado”, reconoció.

Lejos de identificarse únicamente con su rol de cantante, Harket expresó que la música no es su única pasión. “Cuando digo que mi identidad no se basa en ser cantante, lo digo desde el corazón. Tengo otras cosas que son igual de necesarias y verdaderas en mí”.

El vocalista también hizo un llamado a su audiencia global a enfocarse en los desafíos reales del mundo: “No se preocupen por mí. Descubran quiénes quieren ser. Sean buenos servidores de la naturaleza y cuiden el medioambiente mientras aún sea posible”.

Aunque su futuro musical permanece incierto, Harket dejó entrever que sigue trabajando en nuevas canciones y letras. “Hace algunos años estoy escribiendo temas en los que creo profundamente. Me gusta la idea de lanzarlos como paciente con Parkinson y artista, con algo completamente fuera de lo común”.

Al cerrar su testimonio, el cantante concluyó: “Solía preocuparme que mi enfermedad se hiciera pública. A la larga, me incomoda más proteger algo estrictamente privado tratándolo como un secreto”.