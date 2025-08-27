¿Cuándo se estrena en Monstruo: La historia de Ed Gein en Netflix?

La producción creada por Ryan Murphy e Ian Brennan explorará los crímenes de Ed Gein, el asesino que inspiró clásicos del cine de terror como Psicosis y La masacre de Texas.

Netflix entregó nuevos detalles sobre la tercera entrega de su exitosa serie antológica Monstruo.

Esta vez, se centra en la vida y crímenes de Ed Gein, uno de los asesinos seriales más perturbadores de la historia de Estados Unidos.

Ambientada en los años 50 en los campos rurales de Wisconsin, la producción narra la doble vida de Gein: un hombre solitario y cordial que, puertas adentro, cometía crímenes que marcarían un antes y un después en la cultura popular.

Su historia inspiró a algunos de los personajes más icónicos del cine de terror, como Norman Bates en Psicosis, Leatherface en La masacre de Texas y Buffalo Bill en El silencio de los inocentes.

Detalles de la serie y fecha de estreno

La serie está creada por Ryan Murphy junto a Ian Brennan, responsables de las temporadas anteriores, y contará con la participación protagónica de Charlie Hunnam, acompañado por Tom Hollander, Laurie Metcalf y Suzanna Son.

El elenco adicional incluye a Vicky Krieps, Olivia Williams, Lesley Manville, Joey Pollari, Charlie Hall, Tyler Jacob Moore, Mimi Kennedy, Will Brill y Robin Weigert.

La dirección estará a cargo de Ian Brennan y Max Winkler, mientras que el guion también recae en Brennan.

Junto a ellos, completan el equipo de producción ejecutiva Eric Kovtun, Scott Robertson, Nissa Diederich, Louise Shore, Carl Franklin y Charlie Hunnam.

Finalmente, la plataforma de streaming confirmó que el estreno global de Monstruo: La historia de Ed Gein será el 3 de octubre de 2025.