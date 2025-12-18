Mon Laferte: Revista Rolling Stone destaca su música entre lo mejor de 2025

La cantante chilena fue reconocida por Rolling Stone por su colaboración junto a Natalia Lafourcade y Silvana Estrada.

Mon Laferte cierra un nuevo año marcado por reconocimientos internacionales y presencia constante en los rankings más influyentes de la música. Esta vez, la artista chilena fue destacada por la revista estadounidense Rolling Stone en su listado de “Las mejores canciones latinas y en español de 2025”, reafirmando su vigencia y relevancia en la escena musical global.

Dentro del ranking, Mon Laferte comparte espacio con figuras jóvenes y relevantes de la música latina contemporánea, como Rusowsky con Altagama, parte de su reciente álbum “Daisy”, y Judeline con Chica de Cristal, entre otros nombres que marcan tendencia en la industria.

The 50 Best Latin and Spanish-Language Songs of 2025 From tongue-in-cheek antics poking fun at the music industry to heartfelt odes to salsa, here’s what we loved this year. https://t.co/w11iuYXrpm — Rolling Stone (@RollingStone) December 17, 2025

Colaboración femenina celebrada por la crítica

No es una sorpresa que la intérprete de “Tu falta de querer” vuelva a aparecer en las selecciones de Rolling Stone, tanto en su edición estadounidense como en la versión en español. A lo largo de este año, la cantante también fue incluida en el listado de “50 grandes álbumes en español de 2025” gracias a su disco “Femme Fatale”, consolidando un periodo especialmente fructífero en su carrera.

En el ranking de canciones, Mon Laferte alcanzó el puesto 14 con “My One and Only Love”, una colaboración junto a Natalia Lafourcade y Silvana Estrada. Sobre este tema, la revista destacó que “Mon Laferte reunió a las principales cantantes de la música latina en una colaboración épica”.

Asimismo, Rolling Stone subrayó el valor artístico y emocional de esta alianza femenina, resaltando la sensibilidad de la letra y la armonía vocal. “La rockera chilena unió fuerzas con las cantautoras mexicanas Natalia Lafourcade y Silvana Estrada para la melancólica My One and Only Love, donde las tres mujeres armonizan con belleza y se turnan para cantar serenatas a amantes heridos, con palabras de cariño y sanación”, señaló la publicación.