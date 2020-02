Video relacionado – Fanáticos repletan la segunda noche de Viña 2020 (03:48)

“Yo no quiero venir a celebrar al festival. Se las voy a dar a quien lo necesite, a alguna fundación si la quiere rifar. No es que no quiera las Gaviotas, porque el cariño ya me lo llevo”. Con esas palabras finalizó su presentación Mon Laferte, la artista chilena que fue la encargada de cerrar la segunda noche del Festival de Viña 2020, quien se retiró diciendo “esto no es una ofensa, gracias por todo”.

La viñamarina, quien se presentó ante una Quinta Vergara rendida a sus pies y que la ovacionó canción a canción, se retiró cantando Tu falta de querer con lágrimas en los ojos.

“Gracias, nuevo Chile, gracias“, dijo la cantante antes de abandonar el escenario en medio de cánticos que pedían una tercera Gaviota, la de Platino, momento en que Monserrat Bustamante sonrió y agregó bromeando que “pero estoy diciendo que las voy a donar”.

Su presentación estuvo marcada por éxitos que fueron coreados por todo el público, pero también por sus intervenciones en las que abordó el estallido social.

Lee también: Suspenden indefinidamente las funciones del Hotel O’Higgins tras incidentes en Viña

En medio del show, el público comenzó a cantar El que no salta es paco, a lo que la propia artista se sumó saltando sobre el escenario, lo que fue recibido entre aplausos.

Pero eso no fue todo, ya que la cantante comentó que “cuando me dijeron que iba al Festival de Viña no sabia qué hacer y tuve miedo y pensé que teníamos que cancelar”.

Junto a eso, agregó que “me enteré por redes sociales de un comunicado de Carabineros de Chile, en donde Carabineros le pedía a la Fiscalía citarme a declarar por haber cometido un delito“.

“Al principio pensé que era una broma, después me di cuenta que no era una broma. De ese entonces, hasta hoy, hasta antes de subirme al escenario, incluso en este momento, estaba con mucho miedo. ¿Puede ser delito expresar una opinión?”.



Lee también: Ricky Martin deslumbró, Kramer triunfó y Pedro Capó hizo bailar a la Quinta: Así fue la primera jornada de Viña 2020

Tras esto, la cantante compartió el escenario con más de una decena de artistas, las que cantaron junto a ella y terminaron bailando una cueca a la que se sumó también Francisca Valenzuela, quien cerrará la jornada.