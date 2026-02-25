Mon Laferte es reconocida como la artista chilena más escuchada en la historia en la previa a su show en Viña 2026

En conferencia de prensa realizada este miércoles, Sony Music Chile entregó a la cantante un galardón por sus 9.1 billones de streams globales y por ser la artista más reproducida en YouTube durante 2025. La viñamarina, visiblemente emocionada, reflexionó sobre su vínculo con el festival y la posibilidad de ser nombrada Hija Ilustre.

A menos de 24 horas de su esperado regreso a la Quinta Vergara, Mon Laferte vivió una jornada cargada de emociones y reconocimientos.

Durante la conferencia de prensa oficial previa a su presentación de este jueves, la cantante recibió un galardón de parte de Sony Music Chile que la consagra como la artista femenina chilena con mayor número de streams en la historia, acumulando 9.1 billones de reproducciones globales a lo largo de su carrera. Además, se destacó que fue la artista más escuchada en YouTube a nivel mundial durante 2025, con más de 1,15 billones de visualizaciones.

Emoción y nostalgia a flor de piel

Visiblemente conmovida, Mon Laferte compartió sus sensaciones a horas de subir al escenario que la vio consolidarse en 2017. “Siento la misma emoción, cosquillas en la guata, que en aquella primera vez”, confesó.

Sobre la posibilidad de ser nombrada Hija Ilustre de Viña del Mar, iniciativa impulsada por la concejala Nancy Díaz, la artista valoró: “Es un reconocimiento especial, es mi ciudad. El lugar donde uno crece influye en todo, incluso en mi forma de hacer música”. La cantante también evocó su infancia viendo el festival con su abuela, cerrando una emotiva antesala a lo que promete ser una noche histórica.