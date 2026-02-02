Moda y protesta en los Grammy 2026: Celebridades lucieron pines “ICE Out” en la alfombra roja

Entre los looks más audaces, varios asistentes fueron fotografiados con insignias por la represión migratoria, mientras el Crypto.com Arena se llenó de plumas, corsés y trenes.

(CNN) — Las alfombras rojas de la industria musical suelen ser más audaces, brillantes y aventureras que sus contrapartes de Hollywood. Y no se hacen más grandes que los Grammy: la ceremonia de premios que te trajo la deslumbrante chaqueta militar de Michael Jackson, el sombrero de gran tamaño de Pharrell Williams y ese vestido verde de Jennifer López.

Los asistentes de este año trajeron su parte justa de drama de sastrería llegando al Crypto.com Arena de Los Ángeles en un estrello de plumas, volantes y cortinas voluminosas el domingo por la noche.

Entre los looks más llamativos estaban la toma teatral de la cantante de Blackpink Rosé de un minivestido negro, de Giambattista Valli, y el vestido de plumas de “cisne negro” de Lady Gaga, de la marca francesa de culto Matières Fécales (sí, eso se traduce como “materias fecales”).

También había trenes en abundancia, tal vez ninguno más largo que el de 13 pies que se arrastraba desde la parte posterior del vestido de Roberto Cavalli de Doechii.

En otros lugares, los iconos del estilo musical dan giros inventivos a la convención de la alfombra roja, incluyendo a Billie Eilish en un traje deconstruido por Hodakova y Bad Bunny en un esmoquin con detalles de corsé (la primera gran incursión en trajes de hombre por la marca surrealista de ropa femenina Schiaparelli).

Las 95 categorías, un número récord para los Grammy, también proporcionaron a numerosas estrellas emergentes la oportunidad de impresionar a los observadores de moda, desde Addison Rae en Alaïa hasta el elenco cantante de “KPop Demon Hunters” en looks de Dior, Guvanch y Thom Browne.

Hubo momentos atrevidos de Heidi Klum, con un vestido “desnudo” moldeado ajustado a la piel, y Chappell Roan, que se quitó la capa para revelar un vestido Mugler négligée sostenido en su lugar con pinzas para los pezones.

Pero no todo fue divertido y con volantes.

Desde Finneas hasta los Biebers, varios asistentes fueron fotografiados con insignias “ICE Out” y “Be Good” para protestar por la continua represión de la inmigración de la administración Trump.

Vea a continuación los looks más llamativos de la alfombra roja.

Lady Gaga con un elaborado vestido de plumas de la marca parisina de culto Matières Fécales. Neilson Barnard/Getty Images vía CNN Newsource

Justin y Hailey Bieber, ambos de negro, estaban entre los varios asistentes vistos con insignias de “ICE Out” (o “Be Good”). Mario Anzuoni/Reuters

Un primer plano de una de las insignias usadas para protestar por la represión en curso de la inmigración de la administración Trump. Etienne Laurent/AFP/Getty Images

Nominada a Mejor Álbum de R&B (además de estar candidata a un premio de actuación en los Oscar del próximo mes), Teyana Taylor sorprendió con un vestido personalizado de Tom Ford que desafía la gravedad. Mario Anzuoni/Reuters

El look de Billie Eilish, de Hodakova, hábilmente deconstruyó la sastrería masculina, con pantalones de traje aparentemente transformados en una chaqueta y falda. Amy Sussman/Getty Imágenes

Rosé llegó con un look personalizado de Giambattista Valli con voluminosas cortinas blancas. Mientras tanto, el bob rizado de la estrella de Blackpink evocó su peinado en el vídeo del “APT” nominado al Grammy. Amy Sussman/Getty Imágenes

El esmoquin negro de Bad Bunny, con detalles de corsé en la espalda, marcó la primera iruga de Schiaparelli en la ropa masculina. Mario Anzuoni/Reuters

En uno de los momentos más impactantes de la noche, Chappell Roan se quitó la capa para revelar un vestido Mugler négligée sostenido en su lugar con pinzas para los pezones. Etienne Laurent/AFP/Getty Images

Olivia Dean con un elegante vestido blanco y negro de Chanel con una cintura de plumas. Amy Sussman/Getty Imágenes

Benson Boone se veía elegante con un traje de terciopelo negro suavemente acampanado de Armani. Jordan Strauss/Invision/AP

El rapero Doechii llevaba un vestido de Roberto Cavalli con una falda de corsé de color ciruela y una dramática treta de 13 pies. Neilson Barnard/Getty Images

El triple nominado Jon Batiste con una chaqueta característicamente extravagante y con joyas. Amy Sussman/Getty Imágenes

El atuendo evocaba la brillante chaqueta de estilo militar que Michael Jackson usó en los Grammy en 1984. Etienne Laurent/AFP/Getty Images

Miley Cyrus, con Celine, llegó con pantalones de esmoquin, una camisa blanca de gran tamaño y una elegante chaqueta de cuero para motociclistas adornada con grandes broches. Neilson Barnard/Getty Images

Shaboozey, en Ralph Lauren, llevaba un esmoquin, bueno, la mitad superior de uno, con un par de vaqueros. Amy Sussman/Getty Imágenes

Sabrina Carpenter fue una de las varias estrellas en usar diseños de Valentino, cuyo fundador Valentino Garavani murió el mes pasado. John Shearer/Getty Imágenes

Las voces cantantes de “KPop Demon Hunters”, Rei Ami, EJAE y Audrey Nuna, en Guvanch, Dior y Thom Browne, respectivamente. Francis Specker/CBS

El vestido Alaïa de Addison Rae presentaba una falda asimétrica y un escote profundo y curvo. Amy Sussman/Getty Imágenes

Kelsea Ballerini dijo que su elección de un vestido estampado, de Etro, fue un coño a su álbum nominado al Grammy “Patterns”. Kevin Mazur/Getty Imágenes

El dúo de rap Clipse (Malice y Pusha T) llegó junto a Pharrell Williams. El trío llevaba trajes coordinados de terciopelo rosa polvoriento de Louis Vuitton, para quien Williams se desempeña como director creativo de ropa masculina. Amy Sussman/Getty Imágenes

Heidi Klum dio un giro divertido en la tendencia del vestido “desnudo”, barajando por la alfombra roja en una creación moldeada que abraza la figura de Marina Hoermanseder. Neilson Barnard/Getty Images

El músico francés Gesaffelstein, coproductor del álbum de Lady Gaga “Mayhem”, mantuvo a los espectadores adivinando con su máscara negra característica. Jeff Kravitz/FilmMagic/Getty Images

Sombr, nominado a mejor nuevo artista, llevaba su traje Valentino con lentejuelas personalizado y una camisa de encaje reveladora. Alberto Rodríguez/CBS

Tyla en un vestido Dsquared2 adornado con cristal con una cola de plumas. Ella completó el look con joyas Pandora hechas con diamantes cultivados en laboratorio. Amy Sussman/Getty Images

Uno de varios looks grandes y plumóreos en la alfombra roja, Kesha llegó con un diseño blanquecino de Atelier Biser. Amy Sussman/Getty Imágenes

El productor y compositor británico MNEK llegó con un corsé de cuero. Gilbert Flores/Billboard/Getty Images

La cantante sueca Zara Larsson llevaba unas dos piezas doradas con lentejuelas de Kevin Germanier. Amy Sussman/Getty Imágenes

Scott y Mark Hoying dijeron que llevaban trajes a juego para honrar a la niña a la que esperan dar la bienvenida a finales de este año. Brianna Bryson/WireImage/Getty Images

Duckwrth dijo que su aspecto se inspiró en parte en la película de Baz Luhmann de 1996 “Romeo + Julieta”. Mario Anzuoni/Reuters

La reina Latifah llegó con un look de capa hasta el suelo, y luciendo un nuevo corte de pelo bob. Neilson Barnard/Getty Images

Los FKA Twigs llegaron temprano con un vestido personalizado de Paolo Carzana teñido con cobre. Amy Sussman/Getty Imágenes

La cantante complementó con una flor de anthurium y un libro, que, dijo a Variety, contenía la “lore de ‘Eusexua'”, su último álbum. Christina House/Los Angeles Times/Getty Images