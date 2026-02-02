Moda y protesta en los Grammy 2026: Celebridades lucieron pines “ICE Out” en la alfombra roja
Por CNN Chile
02.02.2026 / 14:12
Entre los looks más audaces, varios asistentes fueron fotografiados con insignias por la represión migratoria, mientras el Crypto.com Arena se llenó de plumas, corsés y trenes.
(CNN) — Las alfombras rojas de la industria musical suelen ser más audaces, brillantes y aventureras que sus contrapartes de Hollywood. Y no se hacen más grandes que los Grammy: la ceremonia de premios que te trajo la deslumbrante chaqueta militar de Michael Jackson, el sombrero de gran tamaño de Pharrell Williams y ese vestido verde de Jennifer López.
Los asistentes de este año trajeron su parte justa de drama de sastrería llegando al Crypto.com Arena de Los Ángeles en un estrello de plumas, volantes y cortinas voluminosas el domingo por la noche.
Entre los looks más llamativos estaban la toma teatral de la cantante de Blackpink Rosé de un minivestido negro, de Giambattista Valli, y el vestido de plumas de “cisne negro” de Lady Gaga, de la marca francesa de culto Matières Fécales (sí, eso se traduce como “materias fecales”).
También había trenes en abundancia, tal vez ninguno más largo que el de 13 pies que se arrastraba desde la parte posterior del vestido de Roberto Cavalli de Doechii.
En otros lugares, los iconos del estilo musical dan giros inventivos a la convención de la alfombra roja, incluyendo a Billie Eilish en un traje deconstruido por Hodakova y Bad Bunny en un esmoquin con detalles de corsé (la primera gran incursión en trajes de hombre por la marca surrealista de ropa femenina Schiaparelli).
Las 95 categorías, un número récord para los Grammy, también proporcionaron a numerosas estrellas emergentes la oportunidad de impresionar a los observadores de moda, desde Addison Rae en Alaïa hasta el elenco cantante de “KPop Demon Hunters” en looks de Dior, Guvanch y Thom Browne.
Hubo momentos atrevidos de Heidi Klum, con un vestido “desnudo” moldeado ajustado a la piel, y Chappell Roan, que se quitó la capa para revelar un vestido Mugler négligée sostenido en su lugar con pinzas para los pezones.
Pero no todo fue divertido y con volantes.
Desde Finneas hasta los Biebers, varios asistentes fueron fotografiados con insignias “ICE Out” y “Be Good” para protestar por la continua represión de la inmigración de la administración Trump.
Vea a continuación los looks más llamativos de la alfombra roja.