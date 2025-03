Ministro de Cultura israelí lamenta triunfo de “No Other Land” en los Óscar 2025: “No es arte, es sabotaje contra el Estado de Israel”

El ministro de Cultura y Deportes de Israel, Miki Zohar, expresó publicamente su descontento tras el reconocimiento de la película No Other Land con el premio al Mejor Documental en los Premios Óscar 2025, llevados a cabo el pasado domingo.

A través de sus redes sociales, Zohar describió el triunfo del filme como “un momento triste para el mundo del cine”.

El documental, obra de un colectivo palestino-israelí, aborda la destrucción de la zona de Masafer Yatta, en Cisjordania, por parte de las fuerzas armadas israelíes y narra la colaboración entre el periodista palestino Basel Adra y su colega israelí Yuval Abraham.

No Other Land ha conseguido numerosos galardones a nivel internacional, incluidos premios de la Asociación Internacional de Documentales y los Spirit Awards.

La autoridad israelí, por su parte, criticó la perspectiva del documental en una publicación en la red social X, y lo acusó de “amplificar narrativas que distorsionan la imagen de Israel ante públicos internacionales”.

“La libertad de expresión es un valor importante, pero convertir la difamación de Israel en una herramienta de promoción internacional no es arte, es sabotaje contra el Estado de Israel, especialmente tras la masacre del 7 de octubre y la guerra en curso”, enfatizó.

The Oscar win for the film “No Other Land” is a sad moment for the world of cinema. Instead of presenting the complexity of Israeli reality, the filmmakers chose to amplify narratives that distort Israel’s image vis-à-vis international audiences. Freedom of expression is an…

