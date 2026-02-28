Milo J cierra con broche de oro el Festival de Viña 2026

Con su latino alternativo, Milo J atrapó al público que gozó con su show. Un cierre en alto para la edición 2026 del festival musical que fue condecorado con dos gaviotas.

Viña 2026 bajó sus cortinas con el show de Milo J. Uno de los artistas jóvenes más importantes que ha surgido en la escena musical argentina en los últimos años, fue el encargado de ponerle broche de oro al Festival.

Nacido el 25 de octubre de 2006 en Morón, Buenos Aires, logró un ascenso meteórico que lo llevó desde el trap barrial hasta convertirse en un cantautor maduro que hoy explora el folclore latinoamericano.

Con su latino alternativo, Milo J atrapó al público que gozó con su show. Un cierre en alto para la edición 2026 del festival musical que fue condecorado con dos gaviotas.

¿Quién es Milo J? Un joven rapero con mucho talento. En 2022 y 2023 se hizo famoso con el lanzamiento de temas como “Milagrosa” y “Rara Vez”.

Pero su fama alcanzó niveles insospechados tras protagonizar el “BZRP Music Sessions, Vol. 57” junto a Bizarrap.