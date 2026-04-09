“Michael”, la biopic de Michael Jackson, lanza nuevo tráiler: Cuándo se estrena la película

La película es protagonizada por Jaafar Jackson, sobrino del cantante, y suma en su elenco a Colman Domingo, Nia Long y Miles Teller.

Lionsgate lanzó un nuevo tráiler de Michael, la película biográfica sobre Michael Jackson que prepara el director Antoine Fuqua.

El avance refuerza el enfoque en el ascenso del cantante desde sus inicios con The Jackson 5 hasta su consolidación como figura global del pop.

Asimismo, muestra recreaciones de presentaciones y momentos de estudio vinculados a su proceso creativo.

La cinta tiene como protagonista a Jaafar Jackson, sobrino del artista, en su debut en un largometraje, interpretación que fue anunciada como parte central del proyecto.

El elenco incluye a Colman Domingo como Joe Jackson, Nia Long como Katherine Jackson y Miles Teller como John Branca, además de Laura Harrier, entre otros nombres.

En el Reino Unido llegará a cines el 22 de abril de 2026.

Para otros mercados, el sitio oficial del filme y el tráiler publicado en YouTube señalan estreno en salas e IMAX el 24 de abril de 2026.

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