“Michael” en cines: La película sobre Michael Jackson que divide a fans y críticos por cómo aborda su legado

La biopic del "Rey del pop", protagonizada por su sobrino Jaafar Jackson, llega a la pantalla grande en medio de cuestionamientos por su tratamiento a las acusaciones de abuso sexual contra el cantante.

(CNN) — Si había un lugar donde la nueva película biográfica sobre Michael Jackson tenía altas probabilidades de ser recibida con entusiasmo, ese era Gary, Indiana.

Fue allí donde el astro del pop creció junto a sus célebres hermanos. La casa familiar en esa ciudad, mencionada en la canción 2300 Jackson Street de The Jacksons en 1989, se ha convertido hoy en un atractivo turístico. Y una noche de la semana pasada, la única escuela secundaria de la ciudad fue escenario de una especie de regreso a casa para integrantes de la familia Jackson, que viajaron hasta el lugar para asistir a una exhibición de la nueva cinta Michael, centrada en su residente más famoso y protagonizada por su sobrino, Jaafar.

Al evento asistieron varios de los hermanos de Michael Jackson, el hijo mayor del cantante, Prince, uno de los productores de la película, Graham King, además de la estrella del filme.

El alcalde de la ciudad, Eddie D. Melton, moderó un panel en el que se abordó la realización de la película y el legado de la familia Jackson, aunque no todos sus aspectos.

“No creo que sea necesario abordar las acusaciones en sí”, dijo Melton a CNN por teléfono al día siguiente del evento, en referencia a las denuncias de presunto abuso sexual que involucraron a Jackson.

Las acusaciones de abuso infantil y agresión sexual que rodearon a Jackson durante su vida y también después de su muerte han dividido durante años a sus admiradores. Se espera que la película genere una reacción similar. Así como sus defensores probablemente elogiarán la nueva producción, otros cuestionarán la forma en que aborda un legado complejo.

Ese ha sido, justamente, el problema irresoluble —y en gran medida imposible de zanjar— al mirar en retrospectiva la vida del llamado “Rey del Pop”.

Por su parte, Melton afirmó que la nueva película le pareció “fenomenal”.

Jaafar Jackson, fotografiado aquí como Michael Jackson con el director de “Michael” Antoine Fuqua, tenía 12 años cuando su tío murió | Glen Wilson/Lionsgate vía CNN Newsource

En referencia a Michael Jackson, sostuvo: “Creo que debemos celebrar quién es él en nuestros corazones y en nuestras mentes en este momento. Pero también lo que ha aportado al mundo. Su música ha cambiado vidas”.

La película biográfica de Michael Jackson, dirigida por Antoine Fuqua y con un elenco que incluye a Colman Domingo y Nia Long, quienes interpretan a los padres del artista, tiene previsto su estreno para el 23 de abril en Chile, tras años de retrasos.

La versión original de la película abordaba el caso de 1993, en el que Jackson fue acusado de abusar de un niño de 13 años. Sin embargo, debió ser profundamente modificada después de que se descubriera que el acuerdo extrajudicial de aproximadamente 25 millones de dólares alcanzado con el denunciante y su familia impedía al patrimonio del artista mencionar ese caso en cualquier tipo de producción audiovisual sobre Jackson, según un reporte de Puck.

Variety, que habló con fuentes conocedoras de proyectos similares, informó recientemente que fue el propio patrimonio de Jackson el que asumió el costo de las nuevas grabaciones, cuyo valor habría oscilado entre los 10 y los 15 millones de dólares.

El patrimonio del cantante estuvo involucrado en la producción desde el inicio y, según reportes, conocía el guion original. CNN se contactó con representantes del patrimonio para obtener comentarios.

Jackson, quien murió en 2009, a los 50 años, siempre sostuvo su inocencia frente a todas las acusaciones de abuso infantil y otros delitos, incluidos los cargos que enfrentó en 2003, de los cuales posteriormente fue absuelto.

El patrimonio de Jackson sigue negando todas las acusaciones en su contra.

A comienzos de este año surgieron nuevas denuncias contra el artista. En febrero, cuatro integrantes —hoy adultos— de una familia cercana al cantante presentaron una demanda en la que lo acusan de haber sido “un depredador serial de menores”, y de haberlos drogado, violado, manipulado y agredido sexualmente cuando eran niños.

La acción judicial también acusa a Jackson de trata sexual, ya que parte de los hechos denunciados habrían ocurrido durante viajes interestatales e internacionales, entre ellos algunas paradas de la gira Dangerous World Tour.

Jackson actuando en el estadio de Wembley de Londres en 1992, un año antes de la primera acusación importante en su contra. Jackson mantuvo su inocencia | Pete Still/Redferns/Getty Images vía CNN Newsource

En el pasado, esa familia había aparecido en medios hablando de su relación con el cantante, incluida una entrevista con Oprah Winfrey.

Marty Singer, abogado que representa al patrimonio de Jackson, calificó la demanda como “un desesperado intento de obtener dinero”, en una declaración enviada a People a comienzos de este año.

En marzo, fue acogida una solicitud presentada por el patrimonio de Jackson para trasladar el caso a arbitraje.

CNN también se puso en contacto con el abogado de los demandantes, Howard King, así como con Singer, para solicitar comentarios.

La historia completa

La vida de Jackson no es un relato sencillo de llevar al cine o al teatro, y muchos de quienes lo han intentado han enfrentado dificultades al decidir cómo abordar las acusaciones de abuso infantil.

Una película de Lifetime estrenada en 2017, basada en el libro Remember the Time: Protecting Michael Jackson in His Final Days, de los exguardaespaldas Bill Whitfield y Javon Beard, ofreció una mirada comprensiva del cantante, presentándolo como un padre dedicado, mientras que sus problemas judiciales quedaban mayormente en segundo plano.

Por su parte, MJ: The Musical, que ganó cuatro premios Tony en 2022, logra en gran medida esquivar las acusaciones porque está ambientado en 1992, antes de que surgiera la primera serie de denuncias en su contra.

“No se puede contar la historia sin contarla completa”, dijo James L. Walker Jr., abogado especializado en la industria del entretenimiento e inversionista de MJ: The Musical. “Lo bueno, lo malo y todo lo que hay entre medio”.

Walker Jr. cree que, más que verse alejados por las acusaciones del pasado, los asistentes al cine respaldarán la nueva película debido al cariño que aún existe por Jackson y su música.

Eso, sin embargo, está por verse.

Michael Jackson en el Tribunal Superior del Condado de Santa Bárbara en junio de 2005, cuando fue declarado inocente de 10 cargos, incluido el abuso sexual | Kevork Djansezian/Piscina/Getty Images vía CNN Newsource

En 2019, HBO —propiedad de la empresa matriz de CNN— estrenó Leaving Neverland, un documental que incluía las acusaciones de dos hombres que afirmaron haber sido abusados sexualmente por Jackson. En ese momento, la familia Jackson emitió una dura declaración en la que negó las acusaciones en su nombre y calificó el documental como un “linchamiento público”.

Con Michael, en cambio, su participación ha sido mayor, aunque en distintos niveles.

Paris Jackson, la hija de 28 años del intérprete de Thriller, compartió recientemente un video en redes sociales en el que explicó que no se había manifestado públicamente sobre la película “porque sé que muchos de ustedes van a estar contentos con ella”.

“La película apunta a un sector muy específico del fandom de mi papá que todavía vive en esa fantasía”, dijo. “Y van a quedar conformes con eso”.

Sus hermanos, Prince, de 29 años, y Bigi —antes conocido como Blanket—, de 24, han desfilado por la alfombra roja en estrenos recientes.

La película marca además el debut actoral de Jaafar Jackson, quien tenía 12 años cuando su famoso tío murió.

Jaafar Jackson es hijo de Alejandra Genevieve Oaziaza y de Jermaine Jackson, hermano de Michael, quien junto a Jackie, Tito y Marlon integró la formación original de los Jackson 5.

Oaziaza, que estuvo casada con Jermaine Jackson hasta que se separaron a comienzos de los años 2000, también tiene dos hijos con Randy Jackson, el segundo hermano menor de la familia.

De cara a su estreno en salas, el elenco no apareció en la portada de las principales publicaciones especializadas de Hollywood, un movimiento poco habitual para una producción tan esperada. Jaafar Jackson, así como Colman Domingo y Nia Long, sí participaron en algunas apariciones en televisión abierta, incluido el programa Today.

Consultado sobre el hecho de que la película termine en 1988, antes de que surgieran las primeras acusaciones contra Michael Jackson, Domingo señaló que el filme se centra “en la construcción de Michael, por lo que ofrece un retrato íntimo de quién es Michael”.

Jermaine Jackson (IZ) y su hijo Jaafar asisten al estreno de “Michael” en Los Ángeles en el Dolby Theatre de Hollywood esta semana | Valerie Macon/AFP/Getty Images vía CNN Newsource

El actor incluso dejó abierta la puerta a una continuación. “Existe la posibilidad de que haya una segunda parte que aborde algunas de las cosas que ocurrieron después”, afirmó Domingo. “Esta película trata sobre la construcción de Michael”.

En una conversación con el actor Miles Teller, quien interpreta en la película al abogado de Michael Jackson, John Branca, Jaafar Jackson detalló a Interview el proceso de investigación que realizó para asumir el papel. Según contó, revisó escritos personales de su tío, entre ellos diarios, poemas, mantras y afirmaciones.

“Poder ponerme en su lugar, sentir parte de lo que él sentía y mirar la vida con ojos nuevos, tal como lo hacía Michael, era importante para conectar con todo eso desde un lugar verdadero, más que intentar imitar o copiar la forma de sus movimientos”, señaló. “Quería entender el significado detrás de cada movimiento, su esencia”.

También explicó qué espera que el público obtenga de la película.

“Lo que más me entusiasma es que la gente pueda comprender a Michael desde una perspectiva que no ha visto antes, y conectar con sus momentos más silenciosos”, dijo. “Muchas personas conocen sus momentos icónicos, pero existe una dimensión emocional completa que en realidad nunca se ha mostrado. Siento que la gente lo va a entender mucho más”.

CNN se contactó con representantes de Jaafar Jackson y del patrimonio de Michael Jackson para solicitar comentarios.