MIAUFEST 2025 en La Florida: Todo lo que debes saber del gran festival para gatos y perros

El festival de mascotas MIAUFEST 2025, organizado por la Fundación Vida de Gatos Chile, busca promover la adopción de perros y gatos rescatados y ofrecer una jornada gratuita con actividades, charlas y diversión para disfrutar en familia junto a las mascotas.

El mes de octubre llega con diversos panoramas, y uno de los más esperados es el MIAUFEST, el festival que promueve la tenencia responsable de mascotas y fomenta la adopción de gatitos y perritos rescatados.

La instancia es organizada por la Fundación Vida de Gatos Chile y contará con la participación de más de 50 expositores, marcas de productos para mascotas, vacunaciones a bajo costo, charlas educativas, pymes especializadas, regalos, sorteos, carros de food trucks y muchas sorpresas más.

Entrada: Gratuita

Fecha: 4 de octubre

Lugar: Vicente Valdés 395, La Florida

Horario: De 12:00 a 20:00 horas

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de FUNDACIÓN VIDA DE GATOS CHILE (@vidadegatoschile)

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de FUNDACIÓN VIDA DE GATOS CHILE (@vidadegatoschile)