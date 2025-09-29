MIAUFEST 2025 en La Florida: Todo lo que debes saber del gran festival para gatos y perros
Por CNN Chile
29.09.2025 / 16:37
El festival de mascotas MIAUFEST 2025, organizado por la Fundación Vida de Gatos Chile, busca promover la adopción de perros y gatos rescatados y ofrecer una jornada gratuita con actividades, charlas y diversión para disfrutar en familia junto a las mascotas.
El mes de octubre llega con diversos panoramas, y uno de los más esperados es el MIAUFEST, el festival que promueve la tenencia responsable de mascotas y fomenta la adopción de gatitos y perritos rescatados.
La instancia es organizada por la Fundación Vida de Gatos Chile y contará con la participación de más de 50 expositores, marcas de productos para mascotas, vacunaciones a bajo costo, charlas educativas, pymes especializadas, regalos, sorteos, carros de food trucks y muchas sorpresas más.
- Entrada: Gratuita
- Fecha: 4 de octubre
- Lugar: Vicente Valdés 395, La Florida
- Horario: De 12:00 a 20:00 horas