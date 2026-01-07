Metro y Teatro a Mil se vuelven a unir para celebrar la cultura: Revisa aquí las actividades

Este jueves habrá un workshop en el Anfiteatro Pablo Neruda en Quinta Normal.

Metro de Santiago y Teatro a Mil se unen una vez más para celebrar el arte en la red.

El Festival Internacional dio inicio oficialmente a la temporada 2026 este viernes 2 de enero en el Teatro Oriente con la obra Parcas.

Y en el tren subterráneo, la estación Baquedano fue el escenario de una nueva intervención artística, donde este lunes seis actores y músicos de la compañía coreana Icontact hicieron una presentación especial de su espectáculo TR Edition: Life Is But a Dream, que será parte de la cartelera de este año.

La performance es parte de la alianza entre Metro y Santiago a Mil “para acercar el festival a los trayectos cotidianos”, señalaron desde la empresa.

Durante enero, la iniciativa “contempla boleterías itinerantes con precios especiales, activaciones artísticas y talleres abiertos en distintas estaciones de la red, buscando integrar el arte a la experiencia de viaje de miles de personas”.

Entre las actividades se encuentra la de este jueves 8 de enero, con la presentación del Workshop “K-waves, baile coreano de máscaras y coreografía K-Pop”, en la estación Quinta Normal (Línea 5).

K-waves: tradición y K-Pop en movimiento 🔥 Ven a vivir un workshop único que une el baile coreano de máscaras con la energía del K-Pop. 🩰 Workshop K-waves

📆 Jueves 8 de enero | ⏰ 11:00–12:30 hrs

📍 Anfiteatro Pablo Neruda

📆 Jueves 8 de enero | ⏰ 11:00–12:30 hrs

📍 Anfiteatro Pablo Neruda

🚇 Metro Quinta Normal

Las inscripciones para las actividades se realizan en la página web de Teatro a Mil, donde también se podrá encontrar el detalle de la cartelera del Festival.

Por otro lado, las funciones de TR Edition: Life Is But a Dream se llevarán a cabo de manera gratuita en diferentes comunas.

Revisa las fechas y locaciones a continuación: