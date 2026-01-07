Metro y Teatro a Mil se vuelven a unir para celebrar la cultura: Revisa aquí las actividades
Por Valentina Sánchez Cárdenas
07.01.2026 / 11:04
Este jueves habrá un workshop en el Anfiteatro Pablo Neruda en Quinta Normal.
Metro de Santiago y Teatro a Mil se unen una vez más para celebrar el arte en la red.
El Festival Internacional dio inicio oficialmente a la temporada 2026 este viernes 2 de enero en el Teatro Oriente con la obra Parcas.
Y en el tren subterráneo, la estación Baquedano fue el escenario de una nueva intervención artística, donde este lunes seis actores y músicos de la compañía coreana Icontact hicieron una presentación especial de su espectáculo TR Edition: Life Is But a Dream, que será parte de la cartelera de este año.
En el marco del festival Teatro a Mil, una obra coreana de música y danza se presentó en la estación Baquedano del Metro de Santiago/Agencia Uno
La performance es parte de la alianza entre Metro y Santiago a Mil “para acercar el festival a los trayectos cotidianos”, señalaron desde la empresa.
Durante enero, la iniciativa “contempla boleterías itinerantes con precios especiales, activaciones artísticas y talleres abiertos en distintas estaciones de la red, buscando integrar el arte a la experiencia de viaje de miles de personas”.
Entre las actividades se encuentra la de este jueves 8 de enero, con la presentación del Workshop “K-waves, baile coreano de máscaras y coreografía K-Pop”, en la estación Quinta Normal (Línea 5).
Las inscripciones para las actividades se realizan en la página web de Teatro a Mil, donde también se podrá encontrar el detalle de la cartelera del Festival.
Por otro lado, las funciones de TR Edition: Life Is But a Dream se llevarán a cabo de manera gratuita en diferentes comunas.
Revisa las fechas y locaciones a continuación:
- 4 de enero, 20:00 horas en el Gimnasio Brasilia, San Miguel
- 6 de enero, 19:30 horas en la Explanada del Centro Cultural de Til Til
- 9 de enero, 20:00 horas en la Plaza Garín, Quinta Normal
- 10 de enero, 20:30 horas en la Casa de la Cultura Concejal Eduardo Cancino Cáceres, Pedro Aguirre Cerda
- 11 de enero, 20:00 horas en el Parque Amengual, Pudahuel
- 13 de enero, 19:30 horas en Teatro Biobío, Concepción
- 14 de enero, 20:00 horas en el Parque Mirador Viejo, Independencia