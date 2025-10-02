Metro de Santiago anuncia fiesta ciudadana gratuita por sus 50 años: ¿Cuándo es el evento y qué artistas se presentarán?
Desde Metro señalaron que habrá “food trucks, stands interactivos y artistas de primera categoría”. Revisa los detalles.
Metro de Santiago anunció la realización de un gran evento ciudadano a propósito de la celebración de sus 50 años.
Se trata de “La Fiesta Metro”, una instancia gratuita para “celebrar medio siglo de viajes, encuentros y vida en la ciudad”.
“Habrá food trucks, stands interactivos y artistas de primera categoría, en una programación pensada para toda la familia”, señalaron desde Metro.
¿Cuándo es la fiesta ciudadana de Metro?
- La “Fiesta Metro” se realizará en la Plaza de la Ciudadanía, en la comuna de Santiago, el domingo 5 de octubre desde las 11:00 horas.
¿Qué artistas se presentarán en la fiesta ciudadana de Metro?
- Primer bloque (desde las 11:00 horas): Perro Chocolo, los Halcones de la FACh y un show del Grupo de Adiestramiento Canino de Carabineros.
- Segundo bloque (desde las 15:00 horas): Axé Bahía, Q-Are, Leo Rey y la Sonora Palacios.