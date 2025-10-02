Metro de Santiago anuncia fiesta ciudadana gratuita por sus 50 años: ¿Cuándo es el evento y qué artistas se presentarán?

Desde Metro señalaron que habrá “food trucks, stands interactivos y artistas de primera categoría”. Revisa los detalles.

Metro de Santiago anunció la realización de un gran evento ciudadano a propósito de la celebración de sus 50 años.

Se trata de “La Fiesta Metro”, una instancia gratuita para “celebrar medio siglo de viajes, encuentros y vida en la ciudad”.

“Habrá food trucks, stands interactivos y artistas de primera categoría, en una programación pensada para toda la familia”, señalaron desde Metro.

¿Cuándo es la fiesta ciudadana de Metro?

La “Fiesta Metro” se realizará en la Plaza de la Ciudadanía, en la comuna de Santiago, el domingo 5 de octubre desde las 11:00 horas.

¿Qué artistas se presentarán en la fiesta ciudadana de Metro?