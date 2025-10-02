Cultura metro de santiago

Metro de Santiago anuncia fiesta ciudadana gratuita por sus 50 años: ¿Cuándo es el evento y qué artistas se presentarán?

Por CNN Chile

02.10.2025 / 10:25

{alt}

Desde Metro señalaron que habrá “food trucks, stands interactivos y artistas de primera categoría”. Revisa los detalles.

Metro de Santiago anunció la realización de un gran evento ciudadano a propósito de la celebración de sus 50 años.

Se trata de “La Fiesta Metro”, una instancia gratuita para “celebrar medio siglo de viajes, encuentros y vida en la ciudad”.

“Habrá food trucks, stands interactivos y artistas de primera categoría, en una programación pensada para toda la familia”, señalaron desde Metro.

¿Cuándo es la fiesta ciudadana de Metro?

  • La “Fiesta Metro” se realizará en la Plaza de la Ciudadanía, en la comuna de Santiago, el domingo 5 de octubre desde las 11:00 horas.

¿Qué artistas se presentarán en la fiesta ciudadana de Metro?

  • Primer bloque (desde las 11:00 horas): Perro Chocolo, los Halcones de la FACh y un show del Grupo de Adiestramiento Canino de Carabineros.
  • Segundo bloque (desde las 15:00 horas): Axé Bahía, Q-Are, Leo Rey y la Sonora Palacios.

DESTACAMOS

Presentados ReSimple: Barómetro del Reciclaje en Chile

LO ÚLTIMO

País Gobierno defiende ausencia de glosa republicana en presupuesto 2026 pese a críticas: "Es mala señal negarse a la modernización"
"No volveré nunca más": Jimmy Kimmel revela cómo se enteró que lo sacarían del aire
“¡Tenemos o no tenemos fútbol!”: Jugadores de Cuba se emocionan hasta las lágrimas tras empate con Italia en Mundial Sub 20
Metro de Santiago anuncia fiesta ciudadana gratuita por sus 50 años: ¿Cuándo es el evento y qué artistas se presentarán?
Alejandro Tabilo se enfrentará al canadiense Félix Auger-Aliassime en la segunda ronda del Masters de Shanghái
Chile recupera el primer lugar en ranking de universidades latinoamericanas: Revisa las 11 instituciones nacionales en el top 50