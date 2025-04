“Me hizo sentir muy orgullosa”: Lux Pascal alaba a su hermano Pedro tras arremeter contra J.K. Rowling

Por CNN Chile 27.04.2025 / 17:52

El protagonista de The Last of Us tildó de "perdedora" a la creadora de la saga mágica, quien celebró la decisión del Tribunal Supremo de Reino Unido que determinó que mujeres trans no son definidas como mujeres y el sexo ha de ser considerado estrictamente biológico.