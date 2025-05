“May the 4th be with you”: ¿Cuál es el mejor orden para ver Star Wars?

En este día especial para los fanáticos de la saga, en CNN Chile exploramos algunas de las formas más populares de verla.

Cada 4 de mayo, los fanáticos de una galaxia muy, muy lejana celebran el Star Wars Day, una fecha no oficial que ha ganado popularidad mundial gracias a un ingenioso juego de palabras.

La celebración deriva de la icónica frase de la saga: “May the Force be with you” (“Que la Fuerza te acompañe”), transformada en “May the 4th be with you” (“Que el 4 de mayo te acompañe”).

Lo que comenzó como una celebración entre fanáticos y fanáticas se ha convertido en un fenómeno cultural, con eventos, maratones, estrenos y actividades temáticas alrededor de todo el mundo.

En este día especial, muchos aprovechan para (re)descubrir la saga creada por George Lucas, pero con más de diez películas y múltiples series, surge una pregunta común: ¿en qué orden conviene ver Star Wars? A continuación, exploramos una de las formas más populares de hacerlo.

¿En qué es mejor ver Star Wars?

Según orden de estreno (clásico)

Episode IV: A New Hope (1977)

Episode V: The Empire Strikes Back (1980)

Episode VI: Return of the Jedi (1983)

Episode I: The Phantom Menace (1999)

Episode II: Attack of the Clones (2002)

Episode III: Revenge of the Sith (2005)

Episode VII: The Force Awakens (2015)

Episode VIII: The Last Jedi (2017)

Episode IX: The Rise of Skywalker (2019)

Rogue One: A Star Wars Story (2016)

Solo: A Star Wars Story (2018)

Orden cronológico (según la historia)

Episode I: The Phantom Menace

Episode II: Attack of the Clones

Episode III: Revenge of the Sith

Solo: A Star Wars Story

Rogue One: A Star Wars Story

Episode IV: A New Hope

Episode V: The Empire Strikes Back

Episode VI: Return of the Jedi

Episode VII: The Force Awakens

Episode VIII: The Last Jedi

Episode IX: The Rise of Skywalker

Orden Machete (versión narrativa alternativa)

Episode IV: A New Hope

Episode V: The Empire Strikes Back

Episode II: Attack of the Clones

Episode III: Revenge of the Sith

Episode VI: Return of the Jedi

(Opcional: Episode VII, VIII, IX y spin-offs)

Orden para nuevos fans (sugerido por muchos en la era Disney)