Matucana 100 anuncia muestra multisensorial con autorretratos de personas ciegas: ¿Cuándo se podrá visitar?

Por CNN Chile

12.12.2025 / 10:49

La exhibición será de carácter gratuito y estará disponible hasta enero de 2026.

En una experiencia única, Matucana 100 anunció la primera muestra multisensorial de personas ciegas.

Autorretrato ciego, exhibición multisensorial e inclusiva del médico y fotógrafo Raúl Charlín se inaugurará en forma gratuita el próximo jueves 18 de diciembre a partir de las 19:30 horas en la Galería Concreta del Centro Cultural.

En la instancia se mostrarán fotografías analógicas de personas con discapacidad visual, que van desde la ceguera completa a baja visión con algún tipo de percepción de luz-, que se capturaron ellas mismas. También habrá textos en braille, máscaras 3D palpables con sus rostros, códigos QR con extractos de sus entrevistas y señales podotáctiles.

Se trata de un trabajo que va en su tercer año, “aunque hace más de 15 que lo tengo en mi mente y lo he estado procesando hasta que, por fin, lo empecé a desarrollar. Partí investigando con una cámara de gran formato, antigua de fuelle y con dos personas con discapacidad visual, las que también entrevisté y así se fue configurando”, comentó Charlín sobre el proyecto financiado por el Fondo Nacional Cultura Creación en Artes Visuales – Convocatoria 2024 del Ministerio de las Culturas.

Además, cuenta con la colaboración de Fundación Luz, Biblioteca Central para Ciegos, Fundalurp, Universidad Tecnológica Metropolitana y Universidad de Talca.

“Se podrán ver, oír y palpar los rostros retratados. Así, las personas con discapacidad visual van a poder acceder a ella, mientras las personas que ven podrán indagar en la amplia gama de percepciones de los otros sentidos de las personas que no ven. Va a ser algo muy profundo y conmovedor”, expresó el artista.

Y añadió que “lo interesante es que el propio sujeto fotografiado es quien presiona el obturador de esta cámara. De alguna manera, somos coautores de esta imagen y también yo les entrego a ellos ese poder del registro. Evidentemente, yo preparo todo técnicamente, a nivel de la luz, de la imagen, entre los dos trabajamos la postura, pero son ellos quienes activan el disparador“.

La muestra gratuita se estrenará en Sala Concreta el próximo viernes 19 de diciembre y estará hasta el 18 de enero de 2026.

Sus horarios serán:

  • miércoles a viernes de 12:00 a 21:00 horas
  • sábado de 16:00 a 21:00 horas y domingo de 16:00 a 20:00 horas

