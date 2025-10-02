Matucana 100 estrena “Una corona en el fondo de una piscina”, la nueva obra de Marcelo Leonart

Con un elenco de nueve actores y actrices de distintas generaciones, entre ellos Jaime Omeñaca, Sebastián Layseca, Felipe Zepeda, Nicole Vial y Daniela Castillo, la pieza mezcla comedia y tragedia en un relato delirante que desnuda las intrigas más oscuras del poder.

Entre el 16 de octubre y el 2 de noviembre, el Teatro Principal de Matucana 100 presentará Una corona en el fondo de una piscina, la más reciente obra escrita y dirigida por Marcelo Leonart, reconocido dramaturgo y creador de montajes como Noche Mapuche y La casa de los monstruos.

La trama se sitúa en una casa que parece un palacio, donde Félix Garmendia Jones y Odette Lyon Armanet organizan una recepción para Agapito Urmenechea Bascuñán, legítimo heredero de la corona. Lo que el invitado ignora es que sus anfitriones han preparado una emboscada que desatará una feroz lucha por el poder.

Inspirada en la tradición de autores como Shakespeare, Sófocles y Brecht, la obra se plantea como un retrato incómodo y “rabiosamente actual” de las dinámicas de la aristocracia y la plebe en un país sin reyes que, sin embargo, actúa como si lo fuera.

Leonart asegura que este montaje, comparado en intensidad con clásicos como El Padrino o series como Succession y Juego de Tronos, atrapará al público en una reflexión tan brutal como adictiva sobre el poder y sus contradicciones.

Las funciones serán de jueves a domingo en M100.