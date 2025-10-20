“Matapanki” arrasa en el Festival de Cine de Valdivia: Película chilena gana Mejor Película y premio juvenil

La cinta dirigida por Diego “Mapache” Fuentes obtuvo doble reconocimiento en el FICValdivia 2025 y destacó por su mirada social y generacional en el cine chileno.

El 18 de octubre se realizó la ceremonia de clausura de la 32ª edición del Festival Internacional de Cine de Valdivia (FICValdivia), instancia que destacó lo mejor del cine nacional e internacional. El máximo galardón de este año fue para la película “Wind, Talk to Me”, del director Stefan Djordjević, una coproducción de Serbia, Eslovenia y Croacia que se impuso en la Selección Oficial de Largometraje.

Sin embargo, la gran sorpresa de la noche vino desde Chile. La película “Matapanki”, dirigida por Diego “Mapache” Fuentes, obtuvo doble reconocimiento, adjudicándose el premio a Mejor Película Chilena y el Pudú 2025 en la competencia de Largometraje Juvenil.

La ceremonia de premiación fue conducida por la actriz Macarena Teke y se llevó a cabo en el, en la Región de Los Ríos.

Jurado y galardones

El jurado de la categoría Mejor Película Chilena estuvo integrado por Eugenia Campos Guevara, productora argentina; Ana David, programadora y curadora de festivales en Berlín y Portugal; y Carlos A. Gutiérrez, cofundador y director de Cinema Tropical, quienes entregaron el veredicto final.

En tanto, el jurado del Largometraje Juvenil estuvo compuesto por estudiantes secundarios y universitarios, quienes otorgaron el segundo galardón a la producción de Diego “Mapache” Fuentes.

Lee también: “Día del Cine 2025: confirman segunda edición con entradas a $2.000 y cartelera especial”

Cine, política y futuro

Tras recibir los premios, el director chileno destacó el trasfondo emocional y social detrás de su película:

“Matapanki es un proyecto que nace desde la rabia, de una furia adolescente, pero también de una ternura, de un cariño y de un amor por mis vecinos, por mis amigos, por el barrio. También nace de la necesidad de vernos en pantalla con nuestras rarezas”, expresó Fuentes.

Asimismo, se refirió al contexto político del país y al avance de discursos extremistas en el escenario internacional:

“Cuando uno siente que el sistema te va dejando atrás, más aún con el avance de los discursos de ultraderecha y del fascismo, este premio es un recordatorio de que es necesario seguir haciendo cine y arte. Hay que mantenerse en la trinchera de la cultura para combatir el fascismo”, afirmó.

La película “Matapanki” se consolida como una de las revelaciones del cine chileno emergente, gracias a su narrativa identitaria y su mirada crítica sobre la realidad social del país.