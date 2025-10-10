Día del Cine 2025: confirman segunda edición con entradas a $2.000 y cartelera especial

La celebración ofrecerá entradas a precio rebajado, estrenos y una amplia cartelera en las principales cadenas del país.

Se confirmó la realización de la segunda edición del Día del Cine 2025, luego del éxito de la primera jornada celebrada entre el 14 y el 16 de abril. En esta nueva instancia, los días dedicados a los fanáticos del cine serán el lunes 20, martes 21 y miércoles 22 de octubre.

Las cadenas de cine que participarán en esta edición serán Cinépolis, Cinemark, Cineplanet, Muvix y Cine Star, presentes en distintas regiones del país.

Entre las películas disponibles en cartelera se encuentran “Me rompiste el corazón”, “El conjuro 4” y “Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Castillo Infinito”, además de los estrenos que llegarán durante las fechas del evento, como “Teléfono Negro 2”, “La Máquina (The Smashing Machine)” y “Tron: Ares”.

Durante los días del evento, las entradas tendrán un valor de $2.000 para funciones en salas tradicionales 2D, 3D, Aera Dolby Atmos y Play.

En tanto, los formatos especiales —como IMAX, 4DX, Prime, Premium y MX4D, entre otros— costarán $4.000. A estas promociones se sumarán descuentos en confitería disponibles en los complejos participantes.

La preventa de entradas comenzará el miércoles 15 de octubre al mediodía, y se podrá realizar tanto en las plataformas digitales de las cadenas de cine como directamente en boleterías.

Cabe destacar que los tickets con precio promocional serán válidos exclusivamente para las funciones programadas los días 20, 21 y 22 de octubre.