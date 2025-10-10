Cultura Aera Dolby Atmos

Día del Cine 2025: confirman segunda edición con entradas a $2.000 y cartelera especial

Por CNN Chile

10.10.2025 / 17:03

{alt}

La celebración ofrecerá entradas a precio rebajado, estrenos y una amplia cartelera en las principales cadenas del país.

Se confirmó la realización de la segunda edición del Día del Cine 2025, luego del éxito de la primera jornada celebrada entre el 14 y el 16 de abril. En esta nueva instancia, los días dedicados a los fanáticos del cine serán el lunes 20, martes 21 y miércoles 22 de octubre.

Las cadenas de cine que participarán en esta edición serán Cinépolis, Cinemark, Cineplanet, Muvix y Cine Star, presentes en distintas regiones del país.

Entre las películas disponibles en cartelera se encuentran “Me rompiste el corazón”, “El conjuro 4” y “Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Castillo Infinito”, además de los estrenos que llegarán durante las fechas del evento, como “Teléfono Negro 2”, “La Máquina (The Smashing Machine)” y “Tron: Ares”.

Durante los días del evento, las entradas tendrán un valor de $2.000 para funciones en salas tradicionales 2D, 3D, Aera Dolby Atmos y Play.
En tanto, los formatos especiales —como IMAX, 4DX, Prime, Premium y MX4D, entre otros— costarán $4.000. A estas promociones se sumarán descuentos en confitería disponibles en los complejos participantes.

La preventa de entradas comenzará el miércoles 15 de octubre al mediodía, y se podrá realizar tanto en las plataformas digitales de las cadenas de cine como directamente en boleterías.

Cabe destacar que los tickets con precio promocional serán válidos exclusivamente para las funciones programadas los días 20, 21 y 22 de octubre.

DESTACAMOS

#LODIJERONENCNN Estudio alerta alza del cáncer en menores de 50 años: ¿A qué factores podría deberse?

LO ÚLTIMO

País Declaran alerta de tsunami tras fuerte sismo de magnitud 7,8: Senapred estableció Alerta Roja en Cabo de Hornos
Fin de semana primaveral en Santiago: Se esperan máximas entre 21° C y 28° C este 11 y 12 de octubre
Se registra fuerte terremoto en la zona antártica de Chile: Epicentro tuvo como profundidad 10 kilómetros
Presidente de Cuba critica Nobel de la Paz de María Corina Machado y lo califica de "vergonzoso"
Contraloría detecta que Municipio de Calama usó más de $160 millones destinados a salud primaria en celebraciones
Fuerte sismo de magnitud 7,4 en el sureste de Filipinas obliga a los residentes a salir a las calles en pánico